Pim Pam Poen in prachtig nieuw gebouw

Op zaterdag 19 november is er de officiële opening van het gloednieuwe schoolgebouw voor de afdeling Pim Pam Poen van het Sint-Lodewijkscollege basisschool Christus Koning. Het nieuwe gebouw bevindt zich in de Kardinaal Mercierstraat.

“We zijn oprecht blij en heel trots met deze prachtige realisatie”, zegt directeur Liesbet Bonte. “De werken hebben ruim een jaar geduurd, maar het resultaat mag gezien worden. Enkel de twee kleuterklassen achteraan de nieuwbouw zijn gebleven, maar werden wel volledig gerenoveerd en aangepast aan de noden van co-teaching. Tijdens de grote vakantie hebben juf Veerle en juf Els samen met enkele andere teamleden bergen werk verzet om hun klas volledig her in te richten. Het zijn twee prachtige lokalen geworden, die in functie van specifieke activiteiten gemakkelijk tot één grote ruimte kunnen omgetoverd worden. De twee klassen werden ook uitgebreid met een speelstraat die verbinding geeft met de speelplaats”, zegt directeur Bonte.

“Het gebouw is nu een moderne en functionele school”, vult collega-directeur Ruben Vandendriessche aan. “De ruime polyvalente zaal is het zenuwcentrum van de school. Een nieuwe keuken, een zorg- en slaapklas en de kindercampus, met de kinderopvang en de crèche, zijn er ook gehuisvest. Verder ook een nieuwe klas voor het eerste en tweede leerjaar en een prachtig sanitair blok.”

Ontmoetingsplaats

Ook de toegang tot de school werd grondig aangepakt. De school is nu goed herkenbaar vanaf de straat en oogt heel uitnodigend. “Het is de bedoeling dat de kinderen nu spelenderwijs de school binnenkomen. Het oudercomité financierde een mooi apenparcours en de zitbanken zijn ideale ontmoetingsplaatsen voor de ouders. In de voortuin voorzien we ook een samenwerking met ‘t Laar (organisatie voor jeugdhulp, red.), de buren en de crèche. Samen met de buren zullen de leerlingen de tuin verzorgen. Voor dit innovatief onderwijsproject kregen we een mooie subsidie van stad Brugge.” (PDC)