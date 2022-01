Pilootproject moet ouders opnieuw de buurtscholen doen ontdekken: “Buurtscholen zijn sterke scholen”

Omdat heel wat ouders ervoor kiezen om hun kinderen in een andere buurt school te laten lopen dan de buurt waar ze wonen, wil de stad in samenwerking met elf lagere scholen van het Westerkwartier en het centrum, de buurtscholen in de kijker plaatsen. “Mensen hebben te vaak vooroordelen als het om diversiteit gaat.”

Ouders kiezen volgens het stadsbestuur minder vaak voor de school om de hoek. Daar willen ze in Oostende iets aan doen. Stad Oostende slaat de handen in elkaar met de vzw School in Zicht om elf basisscholen opnieuw de eerste keuze te laten worden van de ouders.

“Veel ouders kiezen ervoor om hun kind school te laten lopen in een andere buurt dan waar ze wonen”, zegt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann (Groen). “De zoektocht naar een school berust vaak op praktische factoren, naast het pedagogische luik. De eerste jaren is bijvoorbeeld de nabijheid van het werk of familie handig. Een basisschool is echter tien jaar lang een belangrijke leefomgeving. Die lijn willen we korter maken over de verschillende schoolnetten hen. Een buurtschool heeft een absolute meerwaarde en dat willen we zichtbaar maken voor de zoekende ouder.”

600 brieven

In de pilootfase wordt daarvoor samengewerkt met elf scholen uit de wijken Westerkwartier en centrum. De stad stuurt zo’n 600 brieven naar gezinnen waarvan men weet dat de kinderen niet school lopen in de buurt waar ze wonen. “We gaan de ouders informeren over alle scholen in hun buurt. De brieven worden verstuurd op basis van de gegevens van de burgerlijke stand. Ouders moeten opnieuw beter toegang vinden tot de school en dat kan op deze manier.”

“Bovendien houden we op 8 februari om 19.30 uur in het Conservatorium aan Zee een soort van scholenmarkt. Daarbij kunnen alle ouders langskomen en meteen kennismaken met een van de elf scholen uit hun buurt. Op 21 en 22 februari zijn er dan weer twee openschooldagen om ouders de school van binnenuit te leren kennen”, aldus schepen Waldmann.

Vooroordelen

“Ook in onze scholen zijn er een paar gezinnen die van verder moeten komen”, zegt Ignaas Depotter, coördinerend directeur van de Vrije Scholengemeenschap Zeebries. “Het gaat hem dikwijls om vooroordelen rond diversiteit. Nochtans wezen studies uit dat multiculturele scholen onderwijs op maat kunnen bieden.”

Dat beaamt Gerda Colpaert, algemeen directeur van scholengemeenschap Bewonderwijs. “We hebben net een betere zorgwerking door onze diversiteit”; zegt ze. “Daardoor zijn wij erg sterke scholen. Mensen denken nog te vaak dat de school niets voor hun kind is door de diversiteit.”

Joeri Demey, coördinator van het basisonderwijs van Scholengroep Stroom, denkt er net zo over. “Die vooroordelen komen er dikwijls omdat de mensen de scholen te weinig kennen. Die diversiteit vinden de kinderen zelf al lang geen issue meer. Onze voornaamste doelstelling is dat we de kinderen kunnen laten opgroeien in gemengde scholen. Dat is heel belangrijk voor hen.”

Thuis in eigen wijk

“Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in hun wijk”, zegt ook schepen van samenleven Maxim Donck (N-VA). “Dat leidt tot een betere levenskwaliteit voor de buurtbewoners. Dit project sluit dan ook aan bij onze inspanningen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.”

De kans is groot dat deze actie na het pilootproject uitgebreid wordt naar de andere wijken.

Informatie over de deelnemende scholen is te vinden op www.schoolinzicht.be/Oostende.