Pieterjan uit Oostende programmeert op internationale olympiade

Volgende week vertrekt Oostendenaar Pieterjan Vandecasteele (18) naar Indonesië. Geen uitzonderlijk nieuwsfeit ware het niet dat de jongeman, die enkele weken geleden zijn middelbare studies in het Brugse Sint-Lodewijkscollege afrondde, op het eiland Java deelneemt aan een internationale olympiade programmeren.

“In onze klas zaten vijf leerlingen die de finale van een olympiade bereikten”, vertelt Pieterjan fier. “Ikzelf en een andere jongen zijn geselecteerd voor een internationale olympiade. De school stimuleert ons niet uitdrukkelijk om deel te nemen aan deze wedstrijden, maar we worden wel heel goed voorbereid. De deelname aan een olympiade is een persoonlijke keuze.”

“Om geselecteerd te worden, moest ik uiteraard bewijzen dat ik kan programmeren. In twee wedstrijden, die elk drie uur duren, moest ik een aantal programmeerproblemen oplossen. De vier beste deelnemers op nationaal niveau mogen deelnemen aan de internationale olympiade. Enerzijds ben ik fier dat ik erbij hoor, maar anderzijds had ik het ook wel een beetje verwacht. Het is mijn tweede deelname aan de nationale olympiade.”

Redder

“Vorig jaar was ik vijfde en vermits er weinig nieuwe deelnemers waren, hoopte ik om er dit keer bij te horen.” Pieterjan Vandecasteele vertrekt volgende week vrijdag richting Yogyakarta. “Ik kijk echt uit naar deze reis”, vertelt de Oostendenaar die net een hele maand actief was als redder aan de kust.

“Ik heb een uitgebreid reisschema ontvangen en het ziet er best aantrekkelijk uit. Alles is goed georganiseerd en financieel moet ik enkel instaan voor mijn persoonlijke uitgaven. Uiteraard staan er twee zware programmeerwedstrijden op het programma, maar er is ook heel wat tijd en ruimte voor excursies en interessante bezoeken.”

“Ik weet dat het haast onmogelijk is om laureaat te worden van deze internationale olympiade. De Chinese en Amerikaanse deelnemers trainen en oefenen heel intensief en zijn moeilijk te verslaan. Toch wil ik me graag meten met die ‘bollebozen’. Ik heb me immers ook goed voorbereid door de vragen van de voorbije jaren op te lossen. Het wordt ongetwijfeld een leuke reis, maar ik wil ook tonen wat ik waard ben.”

Burgerlijk ingenieur

Over een goeie maand begint Pieterjan aan de studies burgerlijk ingenieur. “Of ik na de basisopleiding kies voor de optie computerwetenschappen heb ik nog niet uitgemaakt. Wie weet zal mijn resultaat op de internationale olympiade misschien wel mede bepalend zijn voor mijn keuze”, glimlacht Pieterjan.

(PDC)