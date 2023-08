Peuters en kleuters van ’t Vlot in Lichtervelde starten schooljaar in nieuwe klaslokalen: “Eindelijk weer wat ademruimte”

Op 1 september nemen de peuters en kleuters van basisschool ’t Vlot in Lichtervelde hun intrek in de nieuwe klaslokalen. Er werden kosten noch moeite gespaard om het nieuwe gebouw piekfijn af te werken, alles op maat van de kleine kinderhandjes. Op zondag 27 augustus om 13.45 uur wordt de nieuwe kleuterschool feestelijk geopend, de hele namiddag staan er verschillende activiteiten gepland.

De werken startten eind 2021. “Twee jaar lang hebben de lagereschoolkinderen en de kleuters wat krap gezeten, maar nu is er eindelijk weer wat ademruimte”, zegt Sofie Segaert (37), sinds 1 mei directeur van ’t Vlot.

Op maat

“We verwelkomen zo’n 140 kleuters dit schooljaar. De klassen zijn ruim en heel functioneel. Alles op maat en hoogte van de kleuters, zoals het spelmateriaal, de lavabo’s en de toiletten. Per blok van twee klassen is er een aparte sanitaire ruimte voorzien, zodat kinderen niet meer alleen door de gangen kunnen dwalen naar de toiletten.”

“De klassen kunnen ook omgebouwd worden tot één grote ruimte, waardoor de juffen kunnen samenwerken en de groepen opdelen, om tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen in de klas.”

“De pandaruimte is voor prikkelarme momenten” – directeur Sofie Segaert

Op dit vlak start er dit jaar, naast de zorgjuf, een juf die zal instaan voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. “Ook het welbevinden van de kinderen met voorrang op de leerstof is nodig, we moeten deze extra stimulans bieden zodat ze enthousiast blijven naar de klas komen.”

De kleuterafdeling van ’t Vlot biedt niet alleen leerstof aan, maar werd ook gebouwd met het welbevinden van de kinderen in het achterhoofd. “Op de eerste verdieping is er een pandaruimte, een ruimte met tapijt op de vloer en gordijnen zodat alles donker kan worden gemaakt. Die willen we gebruiken voor prikkelarme of intieme momenten met de klas.”

“Er is een groot zorggedeelte, de Zorgstraat, ingericht met tafels en stoelen waar pedagogen of kinesisten met de kinderen activiteiten kunnen doen. Vanuit ieder klaslokaal kunnen de kinderen onmiddellijk naar buiten in de tuin, ook in de lokalen boven kunnen ze buiten in de buitenklas.”

Nieuwe speeltuigen

“Op de speelplaats van de kleuters staat een grote, centrale zandbak, er is een fietsparcours waar de kinderen op kunnen fietsen tijdens de speeltijd, er komt een nieuw speeltuig en onze mooie tuin kan weer worden gebruikt om in te ravotten”, glundert Sofie.

“We hebben een mooi budget om nieuwe meubels aan te kopen en heel veel spullen die op ons verlanglijstje stonden, hebben we kunnen afvinken dankzij de hulp van de ouderraad. De kleuterjuffen zijn intussen al heel de vakantie aan het werk om alles klaar te krijgen tegen 1 september.”