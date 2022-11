Perron verdwenen station van Steenbrugge heraangelegd op speelplaats

De laatste dag voor de herfstvakantie was het nostalgie troef op de speelplaats van basisschool OLVA-Steenbrugge. Die dag werd het perron van het toenmalige station van Steenbrugge plechtig geopend en opnieuw in gebruik genomen door de kinderen van de school.

In het jaar 1863 werd de spoorlijn tussen Gent-Dampoort en Maldegem verlengd tot in Brugge. Langs deze spoorlijn lag, vlak naast de school, het station van Steenbrugge. Wat nog overbleef van het perron was nog steeds terug te vinden op de speelplaats. “Een jaar geleden groeide het idee om het perron opnieuw op te bouwen”, vertelt directeur Toumai Tobin enthousiast. “Als onderwijsinstelling willen we het cultureel erfgoed in stand houden. De band met het verleden vinden we heel belangrijk. Dit doen we door met kleine historische knipogen de rijke geschiedenis van de spoorlijn in ere te herstellen.”

Laatste bareelwachter

“Een perron was vroeger een ontmoetingsplaats”, gaat de directeur verder. “Het was ook een plek waar mensen terwijl ze wachtten op de trein een boek of de krant lazen. We hopen dat onze kinderen het heraangelegde perron ervaren als een plek waar ze tot rust komen, elkaar ontmoeten en gezellig kunnen keuvelen.”

Aan de heropbouw van het perron is bijna een volledig jaar gewerkt. “De aanvraag voor subsidiëring heb ik samen met de ouderraad exact een jaar geleden bij Fonds Clara (vicariaat onderwijs bisdom Brugge, red.) ingediend. Enkele maanden later hebben leerlingen van het VTI het perron, het muurtje en de boordstenen gemetseld. Daarna begon de zoektocht naar de oudste foto van het stationsgebouw. Die prijkt nu op een groot doek van anderhalve meter bij drie meter samen met de naambordjes op het perron. Pas enkele weken geleden was alles klaar”, aldus Toumai Tobin.

Geocache

De opening van het perron was voor Henri Floré (93) een emotioneel moment. “Hij is de overgrootvader van een leerling van onze school en was de laatste bareelwachter van het station van Steenbrugge. Vele jaren geleden ontmoette hij de vrouw met wie hij later trouwde op het perron”, weet de directeur van de school.

Wie de geschiedenis van het station wil ontdekken kan deelnemen aan een geocache, opgemaakt door een ouder. Geocachen is een zoektocht op basis van gps-coördinaten. In een kleine houten replica van het stationsgebouw kan je de codes vinden om heel wat weetjes over het oude station van Steenbrugge te ontdekken. Een aanrader voor wie zijn kinderen wil verrassen op een originele zoektocht. (PD)