Patrick Vandewalle en Kathleen Vangheluwe met pensioen in ’t Brugske: “Hart ligt binnen schoolmuren”

In de vrije basisschool ‘t Brugske in Dadizele werden Patrick Vandewalle en zijn vrouw Kathleen Vangheluwe woensdag in de bloemetjes gezet. Het koppel gaf er jarenlang les maar geniet voortaan van het pensioen.

Wie de levensverhalen van Patrick Vandewalle (61) en Kathleen Vangheluwe (62) naast elkaar legt, merkt dat er toch wel heel veel gelijkenissen zijn. Patrick en Kathleen vormen niet alleen al jarenlang een koppel, maar delen van jongs af aan dezelfde interesses. Beide geboren en getogen Dadizelenaars maakten deel uit van de beheerraad van het plaatselijke jeugdhuis en waren leider bij de plaatselijke Chiro.

ICT-trein

“Doordat we graag tussen de kinderen werkten ontstond ook het idee om leerkracht te worden”, aldus Kathleen. Na een drietal jaar met uitzendjobs in verschillende scholen konden Patrick en Kathleen quasi op hetzelfde moment aan de slag in de vrije basisschool in eigen gemeente. Beiden zouden er uiteindelijk een 40-tal jaar aan de slag zijn.

Patrick stond eerst voor de klas in het tweede leerjaar, maar zou daarna 25 jaar lang les geven aan de eerstejaars. De voorbije 12 jaar was hij zorgcoördinator binnen de school. Kathleen stond 20 jaar voor het zesde leerjaar, daarna gaf ze les aan het derde. “We merkten beiden dat eens veranderen van job binnen de school wel deugd deed. Die nieuwe uitdagingen zorgden er mee voor dat we 40 jaar lang ons werk met hart en ziel hebben gedaan”, zegt Patrick.

“Werk en privé hielden we gescheiden: nieuwelingen hadden niet snel door dat we man en vrouw zijn”

In die 40 jaar zagen Patrick en Kathleen heel veel veranderen. “De overgang naar een gemengde school en natuurlijk ook de intrede van ICT. Doordat we zelf ook wel computerminded zijn lukte het ons gelukkig goed om mee op die ICT-trein te springen”, aldus Patrick.

In al die jaren lukte het voor het koppel ook goed om hun privé en hun werk gescheiden te houden. “Beginnende leerkrachten op de school hadden niet vrij snel door dat we man en vrouw zijn. Binnen de schoolmuren waren we meester en juf.”

Dans en zang

Dinsdagavond trokken Patrick en Kathleen als personeelslid van de school voor het laatst de schoolpoort achter zich dicht. Woensdag werden ze door de kinderen en hun collega’s in de bloemetjes gezet. Dat het koppel graag gezien is in Dadizele was onmiddellijk duidelijk in verschillende versierde straten in het dorp.

Op school werd het koppel getrakteerd op dans en zang. “We zullen de collega’s en de kinderen erg hard missen. Ons hart ligt hier binnen de schoolmuren. We weten niet wat er nu komt, maar zullen nu tijd maken voor anderen dingen. Zo fietsen we graag en kweek ik ook groenten”, aldus Patrick.

Helemaal verdwijnen uit het schoolgebeuren doen Patrick en Kathleen niet. Dochter Jolien geeft er namelijk ook les. “En als de school bij activiteiten hulp nodig heeft, mag men ons zeker vragen om te helpen.”

(BF/foto JS)