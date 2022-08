Patrick Keysabyl begint aan laatste schooljaar bij Arkorum: “Maar het is de bedoeling dat ik daarna nog volop bezig blijf met ICT”

Op 1 september start Patrick Keysabyl (60) zijn laatste schooljaar als onderwijzer en ICT-coördinator binnen de scholengemeenschap Arkorum. Na veertig jaar ervaring in het onderwijs gaat Patrick in februari 2023 op pensioen. Dat doet hij echter niet zonder zijn ervaring te delen. Vanaf 2 september lanceert hij honderd schooldagen lang een ICdeeTje, een leuk idee dat door leerkrachten kan gebruikt worden tijdens hun lessen.

Na een rijke carrière in het onderwijs gaat Patrick Keysabyl op 1 februari 2023 op pensioen. Patrick begon in 1981 in de Broederschool, maar is vooral gekend als leerkracht in de vrije basisschool De Ark in Oekene. Daar is hij sinds 1985 aan de slag. “Al van jongs af aan ben ik gepassioneerd door computers. In 1981 bouwde ik mijn eerste computer, twee jaar later stond er voor het eerst een pc in mijn klas.” Patrick was dan ook maar al te blij toen hij vanaf 2000 een halftijdse job als leerkracht in De Ark mocht combineren met een halftijdse job als ICT-coördinator binnen de scholengemeenschap Arkorum. “ICT is echt een hobby. Ik heb dus eigenlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.”

Tijdens zijn schoolcarrière schreef Patrick veel software die in de lessen werd gebruikt. “Ik kom in vele klassen en zie vaak leerkrachten die leuke ideeën hebben. Spijtig genoeg worden die niet altijd gedeeld.” Dat wil Patrick de komende maanden nu wel doen. Momenteel is hij volop bezig het uitschrijven van zijn ICdeeTjes. “Een bundeling van leuke ideeën die mogelijk zijn met ICT in het basisonderwijs. Ik hoop dat andere leerkrachten er iets aan hebben.” Vanaf 2 september post Patrick honderd dagen lang een ICdeeTje. Bij het eerste legt de ervaren leerkracht uit hoe men een klasvriendenboek kan maken, maar ook een email sturen naar de toekomst zal dankzij Patrick mogelijk zijn. Wie de ICdeeTjes wil ontvangen kan een email sturen naar mailings@triangel.be.

Patrick post het laatste ICdeeTje op 6 februari, enkele dagen nadat hij op pensioen gaat. “Maar het is de bedoeling dat ik daarna nog volop bezig blijf met ICT.” Patrick richtte in 1991 de vzw Triangel op. Met die vzw wil hij de computer als educatie instrument promoten in het basisonderwijs. “Eenmaal op pensioen wil ik terug educatieve software ontwikkelen zoals ik vroeger vaak deed. Scholen zullen mij ook nog kunnen contacteren voor opleidingen en ondersteuning.”