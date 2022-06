Patrick (De Ster) met pensioen: “Als praktijkleerkracht nauwe band met leerlingen”

De laatste dag van juni wordt een bijzondere voor Patrick Willemyn. De leraar hout van BuSO-school De Ster in Tielt gaat dan met pensioen.

Patrick Willemyn (60) woont samen met zijn echtgenote Nicole Soen in Oostnieuwkerke. Ze hebben samen een zoon en drie dochters en intussen zijn er ook al zeven kleinkinderen. Zelf liep hij school in het VTI van Ieper. “Daarna heb ik de opleiding hout gevolgd. Mijn leerkrachten raadden me aan om verder te studeren, maar dat wou ik niet. Ik wilde een stiel leren.”

“Ik kon nog voor het einde van het schooljaar aan de slag bij de firma Heemeryck in Oostnieuwkerke. Daar mocht ik veel ervaring opdoen en ik bleef er tot aan mijn overstap naar het onderwijs. Toen ik 36 jaar was en na lang twijfelen en overleggen met mijn vrouw besloot ik om terug naar school te gaan om de lerarenopleiding te volgen. Het was dus een late roeping, maar ik nam een pak ervaring mee.”

In 1999 kon Patrick starten in Roeselare, in de BuSO-school Sint-Idesbald. “Ik bleef er tot 2008, waarna ik door een sterk verminderd leerlingenaantal werd gereaffecteerd naar De Ster in Tielt. Dat was tegen mijn zin, want ik voelde me erg goed in Sint-Idesbald. Maar ik was benoemd en dan moet je dat aanvaarden. Ik ben met een klein hartje in De Ster gestart, want daar moest een onbenoemde collega plaats maken voor mij en dat is natuurlijk niet leuk. Maar wat ben ik daar goed ontvangen en wat een team!”

Rustig blijven

Ook de leerlingen maakten een grote indruk op Patrick. “Ze hebben een leerachterstand, maar ik vond het heerlijk om met hen te werken. Ook de dankbaarheid die je krijgt en de openheid geven je steeds weer een goed gevoel. Ik denk dat praktijkleerkrachten ook een nauwere band hebben met hun leerlingen, omdat we veel meer uren samen zijn. Wel worden de leerlingen steeds mondiger. De administratieve kant vond ik het minst leuke, maar het hoort erbij en ik probeerde dan ook om dit steeds goed te doen.”

“Als ik een tip zou moeten meegeven aan de toekomstige leerkrachten, is dat vooral steeds rustig blijven. Volg in moeilijke situaties ook je buikgevoel.” Over enkele dagen mag Patrick genieten van zijn pensioen.

“Voorlopig is het zwarte gat nog veraf , we willen veel reizen De meeste van mijn kinderen zijn zelfstandig en daar willen ze maar al te graag van mijn pensioen gebruik maken om mijn hulp in te schakelen.” (LDW)