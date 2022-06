Patricia en Tine -twee monumenten van Kinderopvang Mariawende- gaan met pensioen

Na een loopbaan van ruim 44 jaar trokken ‘kinderverzorgsters’ Patricia Dumoulin (62) en Tine Carlier (62) enkele weken geleden de deur van Kinderopvang Mariawende in Sint-Kruis definitief achter zich dicht. Een emotioneel moment voor beide dames.

“Eigenlijk mag je het woord kinderverzorgster niet meer gebruiken”, opent Tine Carlier glimlachend. “We doen al lang heel wat meer dan enkel de kinderen verzorgen. We begeleiden hen in hun ontwikkelingsproces en daar komt heel wat meer bij kijken dan enkel verzorgende taken. Sinds enkele jaren registreert elke begeleidster met een tablet het doen en laten van de peuters. Elke dag krijgen de ouders via mail een verslag van wat hun kind allemaal deed in de kinderopvang.”

“Er is doorheen de jaren wel meer veranderd in de kinderopvang”, vult Patricia aan. “De digitalisering was een serieuze aanpassing. Toen Tine en ikzelf hier startten in het paviljoentje op de speelplaats van de lagere school was de leefwereld van de kinderen totaal anders dan tegenwoordig. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de manier van opvoeden ook veranderd is. Kinderen hielden zich toen meer aan afspraken en regels. Soms is de opvoeding nu iets te los en dat is toch wel een beetje jammer.” “Wat niet wijzigde doorheen de jaren is de spontaneïteit van de peuters”, aldus Tine Carlier. “De liefde die je terugkrijgt is de beste stimulans om dit werk met hart en ziel te doen. Anders hou je het geen 44 jaar vol.”

Tweede thuis

“Enkele jaren geleden ontmoette ik op een trouwfeest een volwassen man die me herkende. Hij omhelsde me en dankte me uitgebreid voor alles wat ik ooit voor hem deed in de jaren dat hij bij ons naar de opvang kwam. Dat heeft me diep geraakt.” “Ik mis nog elke dag mijn werk en de kinderen”, geeft Patricia Dumoulin toe. “Dit was mijn tweede thuis. Ik heb zelfs een hechte vriendschap met de mama van één van de kindjes overgehouden aan de vele mooie jaren dat ik hier werkte.” “We zullen Patricia en Tine heel hard missen”, beseft directeur Jenny De Saedeleer. “Het waren twee monumenten van Kinderopvang Mariawende.”