Pannaveld moet kinderen basisschool Sint-Andreas in Sint-Kruis stimuleren om meer te bewegen

Basisschool Sint-Andreas in Sint-Kruis heeft nu op de speelplaats een eigen pannaveld staan.

Een pannaveld is een klein afgesloten voetbalveld omringd door een kooi of boarding. Het is de bedoeling dat de spelers zoveel mogelijk de bal door de benen van de tegenstrever spelen en zelf de controle over de bal behouden.

“Vroeger speelden de kinderen over de hele speelplaats en vaak was dit vervelend of gevaarlijk voor andere kinderen die niet voetbalden”, aldus directeur Carl Deprez. “Het is leuk dat kinderen die niet voetballen nu langs het pannaveld kunnen staan of aan de touwen hangen om te supporteren. Dit pannaveld is de derde realisatie om onze leerlingen aan te zetten tot meer bewegen. Eerder kochten we samen met het oudercomité al twee ‘apenparcours’ om klimmen, klauteren en grove bewegingsmotoriek te stimuleren.”

Ook de leerlingen vinden het pannaveld heel leuk. “Het is de bedoeling om in ploegen van vijf spelers de bal drie keer ‘te poorten’ door de benen van de tegenstander. Ik denk dat je door dit veel te oefenen ook een betere voetballer wordt”, vertelt een enthousiaste leerling van het vijfde leerjaar. (PDC)