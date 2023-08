Paniek voor 1 september: nog 349 leerkrachten te kort

Dat het personeelstekort in het onderwijs nijpend is, dat is al langer duidelijk. Maar nog nooit was de situatie zo precair als nu: een maand voor de start van het nieuwe schooljaar staan nog steeds 349 vacatures open in de West-Vlaamse onderwijsinstellingen. Dat zijn er 50 meer dan vorig jaar.

Om binnenkort in elk klaslokaal iemand voor het krijtbord te kunnen zetten worden er volgens de studiedienst van de VDAB in onze provincie nog bijna 350 directeurs, academici en leerkrachten gezocht. Dat waren er nog nooit zoveel. Vorig jaar – toen het lerarentekort ook al een hot topic was – stonden er eind juli nog maar 299 vacatures open. Kijken we verder terug in de tijd, dan ligt dat aantal steeds lager.

“Ik vrees dat ons klassiek klassensysteem zal verdwijnen als er niets verandert”

“Het wordt allesbehalve gemakkelijker om geschikte kandidaten te vinden voor alle posities”, zucht Martijn Stragier, directeur van De Drie Hofsteden in Kortrijk. “Ook bij ons was het weer een kwestie van puzzelen, maar normaal gezien zullen we het schooljaar kunnen starten met een voltallige equipe. Als er mensen uitvallen binnen enkele maanden door ziekte of zwangerschap, dat wordt het weer een ander verhaal. Niemand zit nog te wachten op een tijdelijke – vaak deeltijdse – opdracht halverwege het schooljaar.”

Versoepelingen nodig

Concreet hebben de West-Vlaamse middelbare en basisscholen momenteel nog 6 directeurs, 237 leerkrachten voor het secundair en 61 leerkrachten kleuter- of lager onderwijs nodig. In het buitengewoon secundair onderwijs staan nog 22 vacatures open voor leerkrachten. De hogescholen zijn nog op zoek naar 23 academici om in de aula te staan. (lees verder onder de grafiek)

Bij het VTI Tielt staan momenteel twee vacatures open. “Maar we hebben er goeie hoop op dat die tegen 1 september ingevuld zullen zijn”, reageert directeur Charlotte Strobbe. “Na 15 augustus worden alle sollicitanten gecontacteerd en uitgenodigd voor een gesprek. Wat wel opvalt, is dat de respons op een vacature een pak lager ligt dan vroeger. Een tiental jaar geleden waren er al snel twintig tot dertig geïnteresseerden per vacature, nu zijn dat er twee à drie. Het gevolg van het algemeen nijpend personeelstekort in onze samenleving.”

“Vroeger kwamen er 20 sollicitaties op een vacature, nu twee à drie”

Een kant-en-klare oplossing voor deze problematiek is er volgens Martijn Stragier niet, al heeft hij zelf wel enkele ideeën: “Het administratieve luik is veel te ingewikkeld in het onderwijs. Mensen met praktijkervaring die nog aan de slag zijn in de privésector zouden bijvoorbeeld via een speciaal statuut moeten kunnen inspringen, derdejaarsstudenten kunnen tussen hun stages door al eens een vervangopdracht oppikken... Als er geen versoepelingen komen die dergelijke pistes mogelijk maken, zal de situatie pas écht precair worden. Dan voorspel ik dat het klassieke klassensysteem zoals we het nu kennen zal verdwijnen en we op een andere manier les zullen moeten geven. Maar laten we hopen dat het zover niet moet komen.”

Bijna 1.000 nieuwkomers

Gelukkig is er nog een klein beetje hoop: er studeren in onze provincie nog steeds heel wat jongeren af met een onderwijsdiploma op zak. Als alles goed gaat tijdens de herexamens, zetten er in september 987 kersverse afgestudeerde leerkrachten hun eerste stappen in het werkveld. Dat zijn er ongeveer evenveel als vorig jaar. Een goeie 700-tal komt uit de Howest, de rest haalde hun diploma bij Vives. Lichamelijke opvoeding, Engels en geschiedenis blijven in beide scholen de populairste vakken waarin de student-leerkrachten zich specialiseren. (PS/PVH)