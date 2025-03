Oudervereniging verwent De Boomhut

Uitstekend nieuws voor de leerlingen van vrije basisschool De Boomhut op de wijk Sint-Henricus. Dankzij de oudervereniging kunnen ze op de speelplaats van heel wat nieuwe speeltuigen genieten, inclusief een avonturenmuur van tien meter lang. Vrijdag werd de muur in gebruik genomen.

In totaal heeft de oudervereniging met als voorzitters Kelsey Bintein en Joke Ampe voor ruim 6.000 euro in de speelplaats geïnvesteerd.

“We zijn daar enorm dankbaar voor“, zegt directeur Stijn Margodt. “Onze leerlingen kunnen er maar wel bij varen. Het gaat om grote bouwblokken, nieuwe opbergmanden, een levensgroot spel ‘vier op een rij’ en natuurlijk de indrukwekkende avonturenmuur van tien meter lang.”

Wie al dat moois wil komen bewonderen, is welkom tijdens de opendeur van de school op zondag 30 maart van 10 tot 15 uur. “We zorgen de hele dag voor extra animatie met onder meer springkastelen en een bar”, vervolgt de directeur. “Tussen 10 en 13 uur zijn alle klassen open en geven de leerkrachten uitleg. We hopen op een geslaagde opendeur.”

Kleuterspeelplaats

De Boomhut, die om en bij de 150 leerlingen telt, heeft twee speelplaatsen: een voor de kinderen uit het basisonderwijs en een voor de kleuters. De avonturenmuur bevindt zich op de eerstgenoemde speelplaats. De muur werd gecreëerd door het bedrijf De Speelpleinbouwers, dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van duurzame speeltuigen. “De kinderen kunnen er klimmen en klauteren”, aldus Stijn. “De avonturenmuur is de kers op de taart. Een pracht van een realisatie.”

Het geld werd door de oudervereniging bijeengespaard met een koekjesverkoop, een quiz en het openhouden van de bar tijdens de vorige opendeur. “We proberen hard ons best te doen om geld in het laatje te krijgen”, zegt voorzitter Kelsey Bintein. “Alle opbrengsten worden in de werking van de school geïnvesteerd. Waar mogelijk steken we tijdens activiteiten tevens een handje toe.”

Er is ook goed nieuws voor de kleuterspeelplaats, want die zal in de zomer van 2026 in haar totaliteit vernieuwd worden. De financiering van dat project gebeurt door de Torhoutse Scholengroep Sint-Rembert, waartoe vbs De Boomhut behoort, en door Agion, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Interactieve borden

“Als kleine school beschikken we over alle eigentijdse middelen om pedagogisch en didactisch goed uit de verf te komen”, zeg directeur Stijn niet zonder trots. “De scholengroep heeft een tijdje geleden al onze klaslokalen van nieuwe ramen en van akoestische plafonds voorzien. Een grote stap vooruit is dat. Plus: elke klas beschikt momenteel over een interactief, digitaal bord. We zijn daar uiteraard heel blij mee.” (JS)