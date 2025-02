Oudervereniging verkoopt 300 kilo pannenkoeken voor VBS Oogappel

De oudervereniging van VBS Oogappel verkocht vorige week op de wekelijkse donderdagmarkt in Lo pannenkoeken ten voordele van de schoolkinderen. Ook zaterdag trokken ouders en kinderen van deur tot deur om pannenkoeken aan de man te brengen. Het feit dat het op zondag 2 februari Lichtmis was en dan traditioneel in veel gezinnen pannenkoeken op het menu staan, was mooi meegenomen. In totaal werden maar liefst 300 kilogram of 600 pakjes van de lekkernijen verkocht. De opbrengst van de pannenkoekenverkoop gaat integraal naar de school. Op de foto Filip Notredame en Leen Waeyaert van de oudervereniging tijdens de pannenkoekenverkoop op de wekelijkse donderdagmarkt. (KVCL)