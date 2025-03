Ouders kamperen aan schoolpoort van Heuvelzicht: “Schrijnend, maar we doen het met plezier om onze kinderen van een plaats te verzekeren”

In Klerken is de school Heuvelzicht een school voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 25 jaar die nood hebben aan onderwijs type 2. Er wordt gestreefd naar homogene PE/klasgroep volgens de graad van zelfredzaamheid, schoolse kennis, handvaardigheid, karakter en sociaal contact. De grootte van de PE/klasgroep schommelt tussen vier en tien leerlingen. Op maandag 10 maart gingen de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar stipt om 7 uur van start. Net zoals in andere scholen type 2 is de vraag groter dan het aanbod, wat ervoor zorgde dat ouders al enkele dagen voordien voor de schoolpoort bleven overnachten.

In Klerken kwamen de eerste ouders al aan op woensdag 5 maart. Zij zijn tot maandag blijven kamperen voor de schoolpoort om er toch maar zeker van te zijn dat hun kind kon worden ingeschreven. De vrije plaatsen zijn immers, zoals overal in scholen van dit type, zeer beperkt. De capaciteit van de leerlingen in het BLO is 27 en er zijn maar vijf plaatsen vrij, bij het BuSo is de capaciteit 120 met maar vier vrije plaatsen.

Schrijnend

Een praatje met de ouders leerde ons dat de toestand overal schrijnend is, dat er heel veel plaatsen tekort zijn voor deze leerlingen. Een gezin wisselde af: overdag moeder met de kinderen, ’s nachts kwam vader aflossen. Bij een ander gezin wisselden vader en de twee broers van de leerling die een plaats zoekt elkaar af. Op de parking met een campingtafeltje en stoelen, op een campingvuurtje wat eten maken en zo goed als het kan in de auto slapen. Het is geen pretje.

“Maar we doen het met plezier om onze kinderen van een plaats te verzekeren”, klonk het bij de ouders, die liever anoniem wilden blijven. “Het is schrijnend dat we dit moeten doen, maar het kan niet anders. Er zijn nu eenmaal niet genoeg plaatsen voor onze kinderen. Om het even welke school: ze zijn allemaal bijna volledig volzet. Sommige scholen werken met een systeem van lotjes trekken om er binnen te geraken, dan is dit hier nog een betere manier. Hoewel niet iedereen de mogelijkheid heeft om te komen kamperen. De overheid zou toch dringend moeten werk maken van meer scholen of om de uitbreiding van de scholen mogelijk te maken.”

Maandagochtend tegen 7 uur stonden al zeker twintig mensen aan te schuiven aan de schoolpoort van Heuvelzicht in de Stokstraat in Klerken.