Ouders en wijkwerkers helpen door corona getroffen O-L-V-College in Oostende

In het Onze-Lieve-Vrouwcollege in de Oostendse Kaaistraat was er vorige week een noodplan nodig om de school open te houden: ouders en wijkwerkers sprongen bij en kunnen dat in de toekomst nog doen.

In het Onze-Lieve-Vrouwcollege in de Kaaistraat waren drie kleuterjuffen en vijf van de negen lesgevers uit de lagere school er niet omdat ze besmet waren, in quarantaine zaten of in afwachting waren van testresultaten. “Je kunt een school niet sluiten want we moeten de ouders ondersteunen. Zelfs met de nieuwe regels kan dat maar vanaf het moment dat 80 procent van alle personeel out is”, zegt directeur Katrien Rotsaert. “De situatie was ernstig. We hebben zelfs op een middag alle nog aanwezige personeel laten testen bij de plaatselijke apotheek omdat je zekerheid wil hebben dat niemand besmet is.”

Veel extra hulp

Het was zo precair dat er niets anders opzat dan extra hulp te zoeken. Daarom werden niet enkel de zorg- en turnleerkracht en kinderverzorgster ingezet, maar ook mensen van Wijkwerk (het vroegere PWA) die normaal helpen bij opvang, maaltijden en toezicht. “In plaats van enkele uren bleven de wijkwerkers gewoon een hele week. Ze hielpen bij activiteiten en ondersteunden in de klassen steeds samen met een echte leerkracht. We kregen ook hulp van vrijwilligers.”

Ik zou het meteen opnieuw doen – mama Martha Gomez

Ook ouders reageerden op de oproep. “Ik ben geen leerkracht, maar heb wel ervaring met lesgeven. In help bij de wereldklas voor anderstaligen en heb in het verleden nog lesgegeven aan jongeren”, zegt Martha Gomez. “Ik hielp in het eerste leerjaar door extra aandacht te geven aan de kinderen, te helpen met lezen en rekenoefeningen. Ik was de hele week vrijwillig aan de slag. De ouders namen hier een maatschappelijke rol in een noodsituatie op zich. Ik zou het meteen opnieuw doen.”

Leraarsplatform in GO!

Inmiddels hebben zich bij de school nog meer ouders gemeld. “Ze stellen zich kandidaat voor administratie of voorleeshulp. Het is hartverwarmend dat de ouders willen inspringen”, zegt Katrien Rotsaert. Bij het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is algemeen directeur Chris Vandecasteele niet gewonnen voor het idee: “Als je voor de klas staat, moet je pedagogisch geschoold zijn. Wij vangen afwezigheden op met ons leraarsplatform, een pool waaruit we putten om in te springen. In onze scholen is er tot nu toe geen probleem geweest.” (Edwin Fontaine)