Ouders en leerlingen werken aan vergroening speelplaats

In aanwezigheid van verschillende schepenen van de stad Brugge werd onlangs de nieuwe, groene speelplaats van basisschool De Lisblomme in Lissewege feestelijk geopend. Het is het resultaat van een traject van twee jaar waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen samen bouwden aan een nieuwe buitenruimte voor de kinderen. De speelplaats van 2.000 m² telt nu de helft minder tegels en kreeg er 15 hoogstambomen, een speelheuvel, een amfitheater en een wilgenhut bij. Financiële steun kwam er via een subsidie van de provincie West-Vlaanderen, maar ook door inspanningen van de ouderraad en allerlei sponsors. Het project kon rekenen op de vrijwillige hulp van heel wat ouders. Ook de kinderen werden betrokken, want zij kregen een stem in de heraanleg van de speelplaats die nu ook als buitenruimte kan aangewend worden om te leren over de natuur. (PDC/foto PDC)