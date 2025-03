Ouderraad Vrije Basisschool De Vaart viert feest: Twintig jaar bruggen bouwen tussen ouders en school

De ouderraad van Vrije Basisschool De Vaart in Moerbrugge bestaat 20 jaar, een bijzondere mijlpaal die niet alleen een lange periode dekt, maar vooral de inzet, samenwerking en betrokkenheid van talloze ouders door de jaren heen onderstreept.

Twintig jaar geleden, in 2004, werd bij ouders van leerlingen gepeild naar hun ideeën en verwachtingen. Uit die bevraging ontstond een droom: een brug slaan tussen school en ouders om samen te werken aan een warme, sterke schoolgemeenschap. Wat begon als een ambitieus idee, werd een jaar later werkelijkheid met de oprichting van ouderraad De Brug, een officieel inspraakorgaan binnen de school.

Vaste waarde

“Door de jaren heen hebben vele ouders hun schouders gezet onder dit initiatief, waardoor de ouderraad is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen zowel VBS De Vaart als de bredere Moerbrugse gemeenschap”, benadrukt voorzitter Ruben Braeckevelt. “Elke voorzitter heeft op zijn of haar eigen manier bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van de ouderraad, en dankzij de inzet van alle leden is de brug tussen ouders en school steeds steviger geworden.”

Betrokkenheid

In 2012 kreeg de ouderraad een herkenbare visuele identiteit met een logo dat nog steeds symbool staat voor hun kernwaarden: samenwerking, verbinding en betrokkenheid. “Maar de ouderraad is meer dan een logo of een formeel orgaan. Het is een gemeenschap van geëngageerde ouders die met hart en ziel bijdragen aan de schoolervaring van hun kinderen”, vervolgt Braeckevelt.

Dankzij hun inspanningen werden de afgelopen twintig jaar talloze activiteiten georganiseerd – van schoolfeesten tot educatieve projecten en infrastructuurwerken die het welzijn van de leerlingen verbeteren. “De ouderraad is de helpende hand bij evenementen, de creatieve kracht achter nieuwe initiatieven en de stem van de ouders binnen het schoolbeleid. We kijken trots terug op twintig jaar engagement en bouwen graag verder aan de toekomst”, besluit de voorzitter.