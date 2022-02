Ouderraad ongerust over toekomst gemeentescholen, volgens gemeentebestuur is er nog niets beslist

De ouderraden van de gemeentescholen Het Anker en De Pluim in Knokke-Heist zijn ongerust en vrezen dat de gemeentelijke scholen overgeheveld zullen worden door het gemeenschapsonderwijs (GO!). “Dit gaat over geld en vastgoed, niet over kinderen en onderwijs”, klinkt het in een felle mededeling. Het gemeentebestuur begrijpt de ongerustheid, maar benadrukt dat er absoluut nog niets is beslist.”

Volgens de ouderraden van de gemeentescholen Het Anker en De Pluim zou het schepencollege tijdens de gemeenteraad op donderdag 24 februari toestemming vragen om onderhandelingen met het gemeenschapsonderwijs te starten voor een overname. “We maken ons zorgen over de toekomst van het onderwijs in Knokke-Heist en pikken het niet dat kinderen ingezet worden als pasmunt voor dit soort verkavelingsprojecten”, klinkt het in een mededeling van de ouderraden.

Het gemeentebestuur roept op tot kalmte. “Knokke-Heist wil op lange termijn instaan voor kwalitatief onderwijs voor alle schoolkinderen op het grondgebied. De gemeenteraad zal daarom beslissen of Knokke-Heist de onderhandelingen over een overname van de gemeentelijke scholen De Pluim en Het Anker opstart met het gemeenschapsonderwijs (GO!). De gemeenteraad zal als inrichtende macht dus nog niet beslissen over een overname”, klinkt het in een reactie. “De afgelopen dagen deden heel wat geruchten de ronde en werd er verkeerde informatie verspreid, maar er is dus voor alle duidelijkheid nog niks beslist. Onderhandelen betekent nog geen overname. Enkel jaren geleden gaf burgemeester Leopold Lippens de opdracht om het volledige onderwijslandschap te herbekijken. Dit past dus binnen de langetermijnvisie van het gemeentebestuur.”

Goede garanties

Verder benadrukt het gemeentebestuur dat er pas sprake kan zijn van een overname als er goede garanties zijn op het vlak van personeel, onderwijskwaliteit, infrastructuur en beleid. “Dit zullen de belangrijkste uitgangspunten zijn als er gesprekken starten. Bovendien zal de gemeenteraad ook goed geïnformeerd worden vooraleer ze bepaalde beslissingen neemt. Zo zullen de visie van de schoolraad, de onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG), de directies en andere belanghebbenden meegenomen worden in een eventuele beslissing.”

De ouderraden plannen een serene protestactie donderdag om 19 uur in het burgemeester Graaf Leopold Lippens Park.