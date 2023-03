Ouderraad Einstein laat iedereen sporten op school

Op Campus Einstein in De Haan schoot een nieuw initiatief uit de startblokken: de ouderraad organiseert er voortaan elke donderdagavond een leuk bootcamp waar iedereen welkom is. Ervaren trainster Marth Vandenberghe zorgt telkens voor een activiteit waarbij de gezondheid centraal staat. Iedereen kan komen meesporten, op eigen tempo en naar eigen kunnen. Op donderdag 2 maart vond de try-out plaats, meteen de eerste van (voorlopig) vijf bootcampsessies. Na de paasvakantie volgt een evaluatie en wordt beslist of er nog reeksen volgen. Inschrijven kost 3 euro per sessie. Meer info: ouderraad.einstein@outlook.be. (WK/foto WK)