Met de opbrengst van onder meer het het ontbijt van vorig schooljaar kon het oudercomité van vrije basisschool De Vlam in Vlamertinge voor 1.400 euro aan boekenpakketten schenken aan alle leerlingen van de school. De leerkrachten mochten zelf de boeken uitkiezen. Zo kreeg elke klas een mooi boekenpakket ter waarde van 100 euro. Op de foto zien we twee leden van het oudercomité die de boekenpakketten in de klas bezorgden: Isabel Anthierens en Lore Vanlerberghe. (foto EG)