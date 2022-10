Oudercomité koopt toestel voor d’Oude Schole in Slypskapelle

Een nieuw turntoestel in zaal d’Oude Schole in Slypskapelle zorgt ervoor dat de kinderen van de vrije basisschool ’t Brugske voortaan kunnen turnen in een veel beter uitgeruste sportzaal.

De leerlingen van de vrije basisschool ’t Brugske in Slypskapelle gaan al sinds jaar en dag turnen in zaal d’Oude Schole. “Dit is natuurlijk geen echte turnzaal. Er was daarom ook nood aan een installatie die gemakkelijk kon worden opgeborgen”, aldus turnleerkrachte Marianne Dejonghe. De school kon rekenen op de steun van het oudercomité. Dat organiseert jaarlijks activiteiten om de kas te spijzen.

Belangrijke investering

De opbrengst gaat integraal naar de leerlingen. Het oudercomité investeerde de voorbije jaren in onder andere tablets, speelelementen en leesboekjes en investeerde nu nog eens 9.000 euro in een nieuw turntoestel. Het toestel bevat drie units waar er klimtouwen, ringen en trapezes aan kunnen vasthangen. “We zijn het oudercomité echt dankbaar. Dit is een belangrijke investering met het oog op het jaarlijks behalen van onze doelstellingen. Dankzij het toestel kunnen we nu ook verschillende oefeningen doen tijdens het turnuurtje”, aldus Marianne. (BF)