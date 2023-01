Oudercomité basisschool Pit organiseert derde ‘Quiz met Pit 3e zit’

Op vrijdagavond 10 februari organiseert het oudercomité van de basisschool Pit voor de derde maal zijn ‘Quiz met Pit 3e zit’. Ook dit jaar wordt het een gezellige en op bepaalde momenten ludieke familiequiz.

“Hoewel het pas onze derde editie is, lopen de inschrijvingen voor onze quiz op vrijdagavond 10 februari in sneltreinvaart binnen”, vertelt Guy Boxoen, voorzitter van het oudercomité. “We hebben plaats voor 40 ploegen van vijf personen en vandaag zitten we al aan 28. Dat is voor ons een bewijs dat ons concept van een gemoedelijke familiequiz aanslaat. Destijds was het idee achter de quiz dat we een activiteit wilden organiseren waar de gezinnen als geheel konden aan deelnemen. Wie verwacht dat het een ernstige quiz is, waarvoor moet gestudeerd worden, is eraan voor de moeite. Wie een beetje de brede actualiteit volgt, zal zeker aan zijn trekken komen.”

Typische schooldag

“Wat de quiz zelf betreft, is deze echt opgebouwd als een doorsnee schooldag”, gaat Dominique Vermeersch verder. “Zo hebben we een tienuurtje en een vieruurtje, en is er ook een middagactiviteit voorzien. De thema’s van de vragenronden zijn ook acht vakken zoals deze op school gegeven worden.”

“De quiz is daarnaast ook voorzien van de nodige humor en kwinkslagen. Een doe-activiteit kan er ook tussenzitten, die dan in het thema lichamelijke opvoeding past. De vragen zelf kunnen echt over alles gaan, dus het kan nuttig zijn de actualiteit – sport en televisie – te volgen, regelmatig naar muziek te luisteren, maar het kan net zo goed nuttig zijn om de kaart van de Verenigde Staten eens goed te bekijken.”

Joker

“Nieuw dit jaar is dat de ploegen zichzelf kunnen delibereren, wat als een soort van joker dient. Wanneer dit ingezet wordt, krijgt de ploeg – ongeacht het resultaat van de ronde – sowieso de helft van de punten. Ideaal dus om te gebruiken wanneer een ploeg denkt dat een ronde haar niet zal liggen. Onze inspiratie voor de vragenrondes halen we uit een centrale databank, waar ieder van ons gedurende het jaar vragen kan aan toevoegen en waarvan de beste of leukste dan gebruikt worden voor de quiz.”

“Deelnemen loont overigens zeker de moeite, want er is een prijs voorzien voor iedere deelnemende ploeg, met een extra prijs voor onze doe-activiteit. We willen ook benadrukken dat al onze prijzen afkomstig zijn van lokale sponsors, zodat we meteen ook de lokale handel kunnen steunen.”

Brede basis

“We mogen ook wel zeggen dat ons oudercomité de laatste tijd echt wel een vlucht genomen heeft, want we zijn op vandaag met 33 leden”, vervolgt Nathalie Delaere. “Daardoor kunnen we voor verschillende activiteiten werkgroepen samenstellen, waar iedereen naar eigen capaciteiten en interesses kan deel van uitmaken. Dat zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld onze quiz organiseren zonder hulp van de school zelf, zodat het personeel van de school kan meegenieten of meespelen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we op 24 juni in De Magneet een Bal Parental organiseren, maar daarover later meer”, zegt Nathalie.

“Wat onze eigen werkgroep betreft, zijn we inmiddels meer een vriendengroep dan een werkgroep geworden. We beperken ons ook niet enkel tot het organiseren van de quiz. We gaan ook naar andere quizzen of nemen deel aan activiteiten van andere verenigingen. Uiteraard zijn nieuwe mensen nog steeds welkom. Wie meer info, wenst kan terecht op onze website en Facebookgroep of de website van de school.” (JG)

De quiz gaat door in zaal De Magneet. De deuren gaan open om 19 uur en de quiz start stipt om 20 uur. Inschrijven kan via www.ocpittem.be en kost 20 euro per ploeg.