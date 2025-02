Oudercomité basisschool De Horizon zwoegt 23.000 euro bij elkaar voor creatieve speelplaats

Ouders, leraars en leerlingen van basisschool De Horizon in Zwevezele hadden het zo’n beetje gehad met hun betonnen ‘koer’ en staken de koppen bij elkaar, om het stenen plein om te toveren in een échte creatieve speelplaats. Daarvoor zwoegde het oudercomité zeven jaar lang, om het nodige geld bij elkaar te krijgen. Op vrijdag 21 februari werd het resultaat getoond en dat is ronduit indrukwekkend.

“Het idee ontstond reeds in 2017, toen de school een splinternieuwe kleuterblok in gebruik nam”, vertelt algemeen directeur Martine Christiaens. “Aanvankelijk dachten we aan een grondige vergroening van de speelplaats. Maar na overleg tussen ouders, leerlingen en leraars kreeg de make-over via een werkgroep een meer creatieve invulling, om de kinderen uit te dagen, hun fantasie te prikkelen en er een gezellige ontmoetingsplek van te maken. We zijn daar niet over één nacht ijs gegaan. Zelfs de kleuters hebben we via allerlei foto’s laten beslissen, wat ze het liefst zagen.”

Daarop speelde het oudercomité van basisschool De Horizon een cruciale rol in de uitwerking van het project. Ze brachten ontwerper Benjamin Suykens van Kabinet O aan en wisten zeven jaar lang via koekenverkopen, schoolfeesten, ontbijt aan huis en sponsorophaling niet minder dan 23.000 euro bijeen te sparen! Il faut le faire.

Muziekstraat

Het resultaat is ronduit verbluffend. Niet alleen moest het beton wijken voor een groene heuvel en een wilgentunnel, maar ook voor een creatieve buitenkeuken, een muziekstraat, een piratenboot, een chill-hoek en binnenkort ook een tribune met een avontuurlijke (klim?)muur. Op die manier is er volop ruimte voor beweging en plezier.

Ook de creatieve buitenkeuken kon door het jonge geweld op veel bijval rekenen. © GF

Burgemeester Lieven Huys prees eveneens de belangrijke rol van het oudercomité. “Hoeveel liefde voor de kinderen hebben ouders, grootouders en familieleden niet in die acties gestoken?”, aldus Huys. “Een mooi teken van verbondenheid met de school.” Daarop mocht de leerlingenraad het lint doorknippen, waarna de kinderen eindelijk hun zelf bedacht speelparadijs konden voorstellen aan ouders, grootouders en sympathisanten.