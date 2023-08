Oudenburg springt nieuwe schooljaar in dankzij Huis van het Kind

Al voor de vierde keer helpt het Huis van het Kind de kinderen in de Oudenburgse scholen op een leuke manier aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Dit keer is dat onder de noemer “We springen er in” en krijgt elk kind op vrijdag 1 september een springtouw.

De voorbije drie jaar was dat onder de thema’s vliegende, hapklare en kleurrijke start.

Tevens krijgen de kinderen een vragenlijst mee en kunnen ouders via een QR-code op de folder deelnemen aan een enquête in het kader van BOA of Buitenschoolse Opvang en Activiteiten, een nieuw decreet van de Vlaamse overheid. “Het is de bedoeling om de combinatie gezin, vrijetijdsaanbod en werk nog beter op elkaar af te stemmen”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren. Wie daarnaast nog vragen heeft over onderwijs, kinderopvang, opvoeding, vrije tijd voor kinderen en jongeren, psychologische hulp… is welkom in het Huis van het Kind, Marktstraat 18, 059 34 02 26, huisvanhetkind@oudenburg.be. (LIN)