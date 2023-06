Oude deelfietsen krijgen nieuw leven bij Pannese scholen

De oude (groene) deelfietsen van De Panne werden onlangs uit dienst genomen en krijgen na een onderhoudsbeurt een nieuw leven bij de Pannese scholen. Zo kunnen kinderen die geen fiets hebben of geen fiets kunnen kopen toch meedoen met fietsactiviteiten.

In november 2019 nam het lokaal bestuur samen met Koksijde en Nieuwpoort groene deelfietsen van Mobit in gebruik. Deze werden onlangs allemaal vervangen door oranje exemplaren van Donkey Republic. Omdat de groene fietsen nog bruikbaar zijn, heeft het lokaal bestuur van De Panne aangeboden om deze te schenken aan de Pannese scholen. Alle scholen gingen hierop in. Op maandag 5 juni 2023 overhandigde het college van burgemeester en schepenen 5 groene fietsen aan alle Pannese scholen.

Nieuwe leverancier

Een nieuwe overheidsopdracht vorig jaar, resulteerde in een samenwerking met Donkey Republic voor de komende jaren. De oranje fietsen van Donkey Republic worden in een testperiode tot eind augustus 2023 gedurende een half uur gratis aangeboden. Na deze periode gelden zeer democratische prijzen.

Wat De Panne betreft, worden de fietsen vooral gebruikt tussen het station van Adinkerke en de Leopold I-Esplanade en de haltes gelegen in het centrum. Er werden onlangs ook enkele deelfietsen bijgeplaatst aan het Koningsplein om te testen of de deelfietsen ook gebruikt zouden worden om de ‘last mile’ tussen de randparkings en het centrum af te leggen. Ook hier merken ze heel wat fietsbewegingen op. In de toekomst kan eventueel gekeken worden om extra haltes in te voeren bij de Keesjesdreef, de Dynastielaan en aan het einde van de Nieuwpoortlaan.