Oud-schooldirecteur Danny Jonckheere schreef ‘Twee eeuwen onderwijzen in Langemark’: “Ook hommage aan lerarenkorps”

Danny Jonckheere liet zondag 15 december de turnzaal van VBS Langemark vollopen voor de voorstelling van zijn boek ‘Twee eeuwen onderwijzen in Langemark’. Meer dan zes jaar lang dook de oud-schooldirecteur in archieven en privécollecties om 200 jaar geschiedenis neer te pennen, van de elitaire kostschool Van Biesbrouck tot de periode na zijn eigen pensionering ruim drie jaar geleden.

Met ‘Twee eeuwen onderwijzen in Langemark’ is Danny Jonckheere (65) niet aan zijn proefstuk toe. Eerder schreef hij al samen met Georges Vandromme ‘De parochiepriesters en de kerkgeschiedenis van Langemark-Poelkapelle door de eeuwen heen’ (2022) en ‘Hoe Langemark-Poelkapelle 109 keer een toekomst verloor’ (2014). ‘Twee eeuwen onderwijzen in Langemark’ is wel zijn opus magnus. Volgens Jo Lottegier, die de boekvoorstelling op zondag 15 december presenteerde, werkte Danny meer dan zes jaar aan het boek.

Archiefwerk in Brugge en Leuven

“Het is het eindresultaat van enerzijds een rijke onderwijsloopbaan als onderwijzer/directeur van de VBS Langemark en anderzijds een voortdurende zoektocht naar grondig bronnenonderzoek over onze gemeente”, zegt Danny, die ook voorzitter is van Gidsenkring Ieper-Poperinge. “Voor de samenstelling van dit boek werd veel archiefwerk in Brugge en Leuven verricht. Ik worstelde me door de private en publieke archieven van diverse personen en instellingen, om tot een onderbouwd chronologisch overzicht te komen. Het doet me wel wat om goed 3,5 jaar na mijn pensioen hier terug te zijn. Ik voel me als iemand die zijn eindexamen komt doen aan de universiteit van Langemark.”

Spellewerkscholen

In ruim 220 pagina’s beschrijft Danny de historie van de elitaire kostschool Van Biesbrouck, de kantwerk- of spellewerkscholen in de 19de eeuw, de gemeentelijke jongensschool die door de schoolstrijd (1879-1884) gefnuikt wordt, de zondags- en adultenschool, het ontstaan en de groei van de aangenomen jongens- en meisjesschool na de Grote Oorlog, de oprichting van de rijksschool in 1966 en de recente geschiedenis van de school.

Uniek fotomateriaal

“Het boek is ook een hommage aan het lerarenkorps. Figuren als Pierre Vlaemynck, Emile Bossaert, Henri Robeir, Cyrille Muyssen, Georges Rogiers, Hector en Florent Verhalle, Valère Deketelaere, Zr. Julie Demeersseman, Zr. Mathilde Vanhaecke, Zr. Jeanne Helegeer, Zr. Yvonne Tack… Ze komen allen aan bod”, zegt Danny, die het boek stoffeerde met 150 foto’s, kaarten en archiefstukken, en diverse getuigenissen. “Ongetwijfeld zullen veel herinneringen weer boven komen door het unieke fotomateriaal en de leuke anekdotes.” (TOGH)