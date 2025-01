Oud-oudercomitéleden zijn samen oma en opa

Op amper enkele maanden tijd werden zes van de acht leden van vriendengroep Camping Kapaza oma of opa: een mooie gelegenheid voor een reüniefeestje. Allen waren ze ooit lid van het oudercomité van de Zwevezeelse basisschool De Regenboog en aan de jarenlange nauwe samenwerking hield de groep een nauwe vriendschapsband over.

De kinderen van Nancy, Annemie, Nancy, Christelle, Manuella, Johan, Anje, Mieke en hun partners gingen naar de Zwevezeelse basisschool De Regenboog, waardoor zij zich ooit aansloten bij het oudercomité. Dat liefst zes van de acht leden op korte tijd (opnieuw) grootouder zouden worden, had natuurlijk niemand durven voorspellen. “We hebben in die jaren een nauwe band opgebouwd. Na onze actieve periode bij het oudercomité zijn we altijd contact blijven houden en ontstond ook de naam Camping Kapaza voor onze vriendengroep”, legt Manuella Geerts enthousiast uit. “We spreken soms af en toen een van ons trots vertelde dat ze oma zou worden, konden we elk om beurt niet laten om ook ons prille maar fantastische nieuws te delen. Uiteindelijk bleken er zes baby’s in aantocht in 2024, nadat er al twee kleinkinderen in de groep waren”, gaat Nancy Vergote verder.

Kleinkinderen

Nancy Vergote werd oma van Lucille dankzij dochter Diandra en Ruben. Annemie Vandaele werd met Médard voor de tweede keer oma dankzij dochter Romy en Olivier, dochter Julie schonk haar zeven jaar geleden kleinzoon Jack. Christelle Devos mocht kleindochter Orélie in de armen sluiten dankzij dochter Eva en Robbe. Manuelle Geerts werd liefst twee keer oma: dochter Anne en Miel schonken haar kleinzoon Abel en zoon Hannes schonk haar kleinzoon Boris samen met Julie. Johan Decloedt werd trotse opa van Guust dankzij dochter Julie en Edouard. Tot slot werd Mieke Beukelaer al in juli 2023 oma van Elisabeth dankzij dochter Lore en Joffrey.

Gezellig samen kamperen is wat inspiratie gaf voor hun naam, maar ook nu maken de vrienden regelmatig werk van een bijeenkomst. De trotse jonge ouders van de Kapaza-kleinkinderen kennen mekaar ook goed en dat maakte van de zondagse bijeenkomst met koffie en taart in basisschool De Regenboog een bijzonder hartelijk weerzien. Benieuwd wat 2025 zal brengen… (KDV)