Het is een traditie dat de VBS in Houthulst na zes jaar zijn oud-leerlingen opnieuw uitnodigt. Op de drempel naar het volwassen leven zijn ze altijd blij om de school van hun kindertijd eens opnieuw te bezoeken. Ze haalden vooral veel herinneringen op aan hun klassen en het zorglokaal. Ze brachten ook een bezoekje aan de in aanbouw zijnde nieuwbouw. (foto ACK)