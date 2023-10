Oud-leerlingen van het college in Veurne halen herinneringen op

Herman Keirsebilck en Philippe Hindryckx zorgden voor een fijn weerzien van de afgestudeerden van 1971 aan het college van Veurne. Een geleid bezoek aan Westfront Nieuwpoort door curator Mieke Dobbels leerde de groep heel wat over de tentoonstelling ‘De verstilde stad’. Ruim 36 oud-leerlingen, en iets minder echtgenotes, waren van de partij. Een gezellig samenzijn bij een etentje in ‘Het Spaans Kwartier’ in Izenberge was de kers op de taart. Tussendoor werden tijdens een dialectquizje de grijze hersencellen nog eens op de proef gesteld. De organisatie van de eerstvolgende reünie ligt in handen van Frans Buyse en Eric Claeys en zal doorgaan op zaterdag 26 september 2026. Op de foto zien we van links naar rechts Gilbert Vermeersch, Rafaël Joseph, Eric Claeys, Frans Declercq, Jos Debaeke, Etienne Vanderschelden, Eric Bossant, Frans Buyse, Freddy Baert, Philippe Hindryckx, Bernard Saubain, Paul Maenhout, Marc Michils, Marc Butaye, Jacques De Vos, Philip Derck, Etienne Dezeure, Johan Baes, Herman Keirsebilck en Jan Vyvey. (JTV/foto JTV)