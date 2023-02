Oud-leerlingen slopen hun school: “Afbraak met nostalgisch gevoel”

In Woumen is de firma Deneire momenteel bezig met de afbraak van het oude schoolgebouw. Opvallend: maar liefst acht werknemers van de Diksmuidse firma zaten er ooit op de schoolbanken. “Een werkje met een nostalgisch gevoel”, vertelt Leen Deburghgraeve (37).

Heel veel voorbijgangers merkten de laatste tijd op dat de leegstaande basisschool in Woumen stilaan ontmanteld werd. Deze week werd nog een versnelling hoger geschakeld en werd het gebouw gesloopt.

“Met een beetje pijn in het hart, maar het gebouw was rijp voor de sloop”

Net geen honderd jaar geleden – in het jaar 1928 om precies te zijn – bouwden de zusters van de Heilige Vincentius van Gits een klooster, een school en bijhorend rusthuis in Woumen. Tussen het rusthuis en de school was er de Sint-Jozefkapel, die al afgebroken werd in 2019. De school bestond uit een kleuterafdeling en een lagere school voor meisjes. De jongens liepen destijds school waar momenteel het Chiroheem gevestigd is. Eind de jaren ‘70 werd het kloostergebouw en de mannenafdeling van het rusthuis gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woonzorgcentrum, dat in 1980 in gebruik werd genomen en door wijlen premier Wilfried Maertens officieel werd geopend. Aanpalend aan het woonzorgcentrum werd ook een nieuw, maar kleiner klooster gebouwd.

Gemengde school

Aan de school werden er begin jaren ‘70 serieuze aanpassingen gedaan: nieuwe ramen, verlaagde plafonds… En toen dat allemaal afgerond was, werd er overgeschakeld naar gemengd onderwijs. In 1978 stapten de eerste jongens de vrije basisschool binnen in het eerste leerjaar. Negen jaar later werd ook nog een nieuwe turnzaal gebouwd.

Met de eeuwwisseling in zicht staken de eerste plannen de kop op om een nieuwe school te bouwen. Maar het toenmalig schoolbestuur was bang dat het de kosten niet zou kunnen dragen en de plannen werden opgeborgen. Pas nadat het nieuwe woonzorgcentrum Zilvervogel gebouwd werd en het klooster verdween, kwam alles in een stroomversnelling terecht. Op de locatie van het vroegere klooster werd een nieuw schoolgebouw opgetrokken en in september 2021 konden de 140 leerlingen van vrije basisschool De Veerkracht er hun intrek nemen.

Pijn in het hart

Sindsdien stond het oude schoolgebouw er verlaten bij. De firma Deneire uit Diksmuide kreeg nu als opdracht om het gebouw te slopen. Een speciale opdracht, want maar liefst acht werknemers liepen er ooit school. “Ik zat er zelfs samen in de klas met Björn Vancoillie, een van onze werknemers”, vertelt Leen Deburghgraeve, de echtgenote van zaakvoerder Steven Deneire (40). “Ik doorliep er het hele kleuter en lager. Toen ik nog een laatste keer door de gebouwen liep en al die klassen te zien kreeg, kwamen er heel wat herinneringen naar boven. Het doet wel iets met mij om dit gebouw tegen de vlakte te zien gaan. Laat het ons een afbraak met een beetje pijn in het hart noemen. Maar het gebouw was wel rijp voor de sloophamer. De kinderen verdienen een modern schoolgebouw en dat hebben ze nu ook gekregen.”

“Maar het is altijd speciaal om dergelijke projecten te kunnen uitvoeren in eigen streek. Wij waren ook betrokken bij de afbraak van de Boterhalle en dat riep ook wel wat nostalgische gevoelens op. We hebben daar zoveel gedanst op die dansvloer.” (lacht)

(SD/KPL)