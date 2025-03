Oud-leerlingen pakken uit met unieke foto-expo: 150 jaar Maricolen in foto’s

Het feestjaar voor 150 jaar Maricolen Maldegem draait op volle toeren. Nadat de school eerder al het feestbier Marie Colleke lanceerde en een geslaagd kerstconcert organiseerde, werkte ze nu in samenwerking met fotograaf Damon De Backer (28) en tentoonstellingsmaker Loïs De Rycke (28) een prachtige foto-expo uit.

“Onze twee oud-leerlingen maakten er echt iets heel moois van”, klinkt het bij Maricolen Maldegem. “Loïs en ik zaten hier op school en zijn al beste vrienden van jongs af aan. We voelen elkaar dus heel goed aan en zagen het meteen zitten om aan dit leuke project mee te werken”, vult Damon aan.

Veel betekend

“We besloten om mensen met een interessant verhaal die iets betekend hebben, betekenen of zullen betekenen voor Maricolen Maldegem, centraal te plaatsen. Een eerste deel van de expo bestaat uit portretten van mensen met geluidsopnamen waarin ze uitgebreid aan het woord komen. Daarnaast vonden we in archieven ook nog tal van mooie foto’s, die een goed beeld geven van hoe het er doorheen de jaren op deze school aan toeging. Wat opvalt, is dat deze school heel veel betekend heeft voor de gemeenschap. Ook al is er doorheen de jaren veel veranderd, je ziet dat onderwijs universeel blijft. Of je nu tiener was in de jaren zestig of nu, ergens zit er steeds een lijn in.”

Grappige Anekdotes

Ook Loïs De Rycke blikt met een goed gevoel terug op de realisatie van ‘Maricolen Maldegem 150 jaar in beeld’. “Een deel van de expo bestaat ook uit tekeningen, die leerlingen van het zesde leerjaar maakten op basis van geschreven bronnen van vroeger. Tal van mooie en soms grappige anekdotes van toen komen zo helemaal tot leven. Zo is er onder meer het verhaal van een zuster die eind de jaren vijftig onder een koe belandde en gered werd door een knecht”, klinkt het enthousiast. Ook Maldegems monument Noël Ryheul van Camera Obscura werkte mee aan de expo. Hij stak een mooie compilatie in elkaar met filmbeelden die hij doorheen de jaren van de school maakte.

‘Maricolen Maldegem 150 jaar in beeld’, nog tot en met 23 maart in het Sint-Annakasteel in Westeindestraat 1 in Maldegem. Open: zo-ma: 1018 u. en di-za: 14-18 u. Op 20 maart nocturne van 18 tot 22 uur. Meer info op www.maricolen.be/150-jaar-maricolen.