Oud-leerlingen Ieperse College houden reünie

De leerlingen die 50 jaar geleden afstudeerden aan het Ieperse College, hebben een reünie gehouden. Het initiatief kwam van Jean-Pierre Deroo, bijgestaan door Filip Boury, André Carnel, Francis Declerck, Piet Lesage en Antoon Vanengelandt. Hun vorige reünie dateerde van 25 jaar geleden. Ze kwamen uit alle richtingen, van Latijn-Grieks tot wetenschappen. Er waren een zestigtal aanwezigen. Ze werden in het College onthaald door directeur Frank Hosten, die hen vertelde over hoe het er nu in de school aan toegaat. Na een rondleiding en een glaasje verhuisden ze naar de Lissewal in Elverdinge voor een feestmaal. Aan de hand van geprojecteerde foto’s van destijds werden heel wat herinneringen opgehaald en kwamen tal van anekdotes naar boven. (foto EG)