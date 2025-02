Oud-leerlingen bezoeken vroegere school

Een groep oud-leerlingen, allemaal geboren in 1964, bracht een bezoek aan hun vroegere dorpsschool VBS Zonnebloem in Pollinkhove. Verwonderd ontdekten ze hoe de school met de tijd is meegegroeid. De warme herinneringen aan vroeger kwamen spontaan naar boven. Het was een leuk weerzien vol nostalgie en mooie verhalen. Op de foto herkennen we van links naar rechts Koen Cornette, Mieke Morlion, Marc Vanbecelaere, Claudine Fossaert, Mirose Van Eecke, Rik Ryckeboer, Yvan Feryn en Sonia Vanbecelaere. Marc Desaever en Rita Vermeersch konden er helaas niet bij zijn. (KVCL/gf)