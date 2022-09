Oud-leerlingen Atheneum Menen (geboortejaren ‘70-’77) houden reünie en doen nog ultieme oproep

Op het idee broedden ze al langer, maar nu zijn de plannen voor een effectieve reünie. Oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum uit de geboortejaren 1970 tot en met 1977 blazen verzamelen op zaterdag 24 september in Bar Silo in Ledegem. Maar er kan nog volk bij. “Wij trachten vooral via sociale media mensen te zoeken. We willen gewoon op een laagdrempelige avond herinneringen ophalen met oud-schoolgenoten.”

Het organiserend comité bestaat uit vijf mensen. Filiep Pille, Virginie Breye en Lesly Beullens wonen zelf nog in Menen, Vanessa Van Lierde is uitgeweken naar Hooglede en Tamara Verslyppe zelfs naar Limburg. “Maar het is Tamara die eigenlijk de grote trekker is achter dit initiatief”, zeggen Vanessa en Lesly die optreden als spreekbuis.

Ergens de grens trekken

Namenlijsten met leerlingen, laat staan met contactgegevens heeft men niet. “Enkele jaren geleden is er – op initiatief van de school zelf – ook nog een algemene reünie geweest. Dat was toen in Dancing Lagoa. Maar ondertussen waren we met enkele oud-leerlingen aan de praat geraakt en wilden we een nieuwe reünie. Op een bepaald moment hebben we de geboortejaren afgebakend, tussen 1970 tot en met 1977, omdat je ergens een grens moet trekken.”

Lesly Beullens en Vanessa Van Lierde klinken op een succesvolle reünie.

Dus van dames en heren die net de kaap van 45 hebben gerond tot prille vijftigers. “We hebben nu al een 70-tal inschrijvingen, maar we willen dat nog uitbreiden. Het gaat dan ook om acht schooljaren. Aan onze school hebben we goede herinneringen, we hebben zelfs ook enkele oud-leraars uitgenodigd. Al zijn er ook al behoorlijk wat overleden, zelfs recent nog.”

DJ en fotograaf op post

Vanessa Van Lierde zit zelf mee achter Bar Silo. “Eigenlijk hadden we het liever op school zelf gedaan, maar dat bleek niet mogelijk. Bar Silo is hier een goed alternatief. We hebben hier ruimte. We hebben het qua kostprijs ook zo laag mogelijk trachten te houden. 55 euro per persoon, maar daar zit dan ook alles in. Van de aperitief, over de barbecue tot alle dranken tot 23.30 uur. Starten doen we om 18.30 uur. Ook partners zijn welkom. De dj zorgt ervoor dat we ook nog een dansje zullen kunnen placeren. Ook een fotograaf zal van de partij zijn.”