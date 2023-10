Oud-leerling VTI wordt leraar houtbewerking

Het lerarentekort blijft in heel wat scholen een sluimerend probleem. Praktijkleraren vinden is voor heel wat directies vaak een nachtmerrie. Gelukkig zijn er af en toe oud-leerlingen, die, nadat ze een tijd in de praktijk stonden, ervoor kiezen om hun ervaring in een klaslokaal door te geven aan jongeren.

Attie Maipauw (31) is zo iemand, want nadat hij in 2012 de school verliet, ging hij op 1 september aan de slag als leraar houtbewerking in de afdeling Zandstraat van het VTI Brugge. “Nadat ik de school verliet, heb ik een half jaar ramen geplaatst. Dat was niet echt wat ik mijn hele leven wou doen en gelukkig kon ik daarna aan de slag in de technische dienst van Begeleidingscentrum Spermalie (vzw De Kade, red.).”

“Het was een heel afwisselende job, waarin ik mijn creativiteit echt goed kwijt kon. Naast herstellingen mocht ik af en toe op maat gemaakte hulpmiddelen voor de kinderen ontwerpen en maken. Soms liepen leerlingen van de school stage bij mij en wellicht daardoor groeide mijn interesse voor het lesgeven. Ik vond het leuk om mijn kennis en ervaring door te geven. Ik zag ook de voldoening in de ogen van die jonge gasten wanneer ze een taak tot een goed einde brachten.”

Ondertussen staat Attie al bijna twee maanden voor de klas. Hij beseft steeds meer dat hij de juiste keuze maakte door naar het onderwijs over te stappen.

Restaurateur

“Er komt heel wat op me af, maar ik word prima opgevangen door mijn collega’s. Zowel voor hen als voor mij was het even wennen. Ruim tien jaar geleden waren zij mijn leraren en nu zijn we collega’s. De administratieve taken zoals lesvoorbereidingen, mails bijhouden en info op Smartschool opvolgen, zijn het zwaarste.”

“Ik ben ook begonnen aan mijn tweede jaar van een educatief graduaat secundair onderwijs waardoor mijn dagen momenteel heel goed gevuld zijn. Mijn nevenberoep als restaurateur van meubels en decoratiemateriaal moest ik even on hold zetten, want binnenkort word ik een tweede keer vader”, glimlacht Attie Maipauw.