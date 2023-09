Oud-leerling nu zelf aan de slag in parallelklas van basisschool De Wassenaard

In basisschool De Wassenaard in Varsenare hebben de juffen van het vijfde leerjaar een heel bijzondere en eerder uitzonderlijke band met elkaar. Juf Ingrid Standaert (57) was immers ooit de klasjuf van haar jongere collega Sofie Deburchgraeve (28).

“Sofie zat een kleine 20 jaar geleden in mijn klas”, opent juf Ingrid. “Toen stond ik nog in het vierde leerjaar en ik herinner me haar nog heel goed. Ze was een stille en heel plichtbewuste leerling. Dat ze 20 jaar later mijn naaste collega zou worden, kon ik toen nog niet vermoeden.”

“Het was toch wel even wennen toen ik hier vijf jaar geleden als lerares mijn intrede deed. Ik had al een jaartje lesgegeven in een school in het Brusselse, maar toen ik de kans kreeg om naar De Wassenaard te komen, heb ik niet getwijfeld. In het begin was ik altijd geneigd om mijn nieuwe collega’s met juffrouw of meester aan te spreken, maar ondertussen heb ik die aanpassingsperiode toch al een tijdje achter de rug.”

Frisse ideeën

Enkele weken geleden zijn juf Ingrid en juf Sofie begonnen aan hun vijfde schooljaar als parallelcollega’s. “Sofie is nog altijd heel erg plichtbewust en loopt nog altijd niet graag in de kijker. Ik leer ontzettend veel van haar en ze houdt me jong met haar frisse en vernieuwende ideeën. Ze weet dat ze voor alles bij mij mag aankloppen. Het was in het begin wat aanpassen, want wellicht beschouwde ik haar nog te vaak als mijn leerling en was ik te belerend in mijn omgang met haar”, aldus Ingrid Standaert.

“Het is voor mij heel belangrijk om een ervaren collega als Ingrid naast mij te hebben. Ze is werkelijk mijn troost en toeverlaat. Mijn overstap naar De Wassenaard was ingrijpend, want ik woonde samen met mijn vriend in Leuven. Ondertussen zijn we in de buurt komen wonen. Voor een job in een andere school in het Brugse had ik dit niet gedaan. Lesgeven in De Wassenaard is als een droom die werkelijkheid wordt en met Ingrid vorm ik een prima tandem”, besluit Sofie Deburchgraeve. (PDC)