Oud-leerling Frank is nieuwe directeur van OLVA Assebroek

Het naamplaatje op de deur van het directiekantoor van OLVA Assebroek wordt op 1 september vervangen. Frank Demeulemeester (53) start op 1 september als de nieuwe directeur. Hij vervangt Tom Vanheede, die twee jaar aan het hoofd van de school stond en er bewust voor koos om terug voor de klas te staan.

We ontmoeten de nieuwe directeur op het terras in de tuin van zijn woning in Koolkerke. “Ik heb de leraren uitgenodigd om nog voor het begin van het schooljaar in een ontspannen sfeer bij mij thuis met elkaar kennis te maken. Velen zijn ingegaan op mijn uitnodiging en daar ben ik blij mee. Ik ben een oud-leerling van OLVA, maar voor de meesten ben ik een onbekende.”

Advocatuur

Demeulemeester is jurist van opleiding en heeft ervaring in de advocatuur. Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies in een belangrijke bankinstelling en zette in januari 2022 de stap naar het onderwijs. “Enkele maanden geleden had ik zin in een nieuwe uitdaging en begon ik bij VIVES aan een opleiding voor het knelpuntberoep leraar Frans”, vervolgt Demeulemeester. “Onverwacht kwam de vacature voor directeur in OLVA op mijn pad. Ik besloot te kandideren en ben dankbaar dat ik van het schoolbestuur de kans krijg om directeur te zijn in de school die me nauw aan het hart ligt. Ik zal er alles aan doen om de waarden en de eigenheid van OLVA te bewaren. Ik wil de slogan van de school ‘Durven, dromen, doen…’ opblinken.

Als triatleet weet de nieuwe directeur wat volharden is. “Ik besef heel goed dat ik ervaring op de werkvloer mis, maar ik ben ervan overtuigd dat mensen het verschil maken. Ik ga voluit voor deze uitdaging en zal me honderd procent inzetten. Het welbevinden van leraren en leerlingen vind ik belangrijk. Het is mijn ambitie dat iedereen binnen OLVA een hecht team vormt. Het is belangrijk om zo snel mogelijk de gevolgen van twee coronajaren weg te werken. (PDC)