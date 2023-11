Oud-klasgenoten van Sint-Stanislascollege in Poperinge houden reünie 25 jaar na afstuderen

Enkele oud-klasgenoten van de 6de economie moderne talen (A- en B-klas afstudeerjaar 1998) van het toenmalige Sint-Stanislascollege Poperinge organiseerden onlangs een reünie.

25 jaar geleden rondden zij hun collegecarrière af en maar liefst 21 leerlingen tekenden enthousiast present voor dit initiatief. Ook enkele oud-leerkrachten gingen in op de uitnodiging. Na een boeiende rondleiding in het huidige college, gegeven door collegeleerkracht Renaat Devos, trok het gezelschap naar restaurant The Old Fiddler voor een gezellig etentje. De sfeer zat er onmiddellijk in en heel wat leuke herinneringen, onder meer aan de Schotlandreis en de excursie aardrijkskunde, werden bovengehaald.

Volgende editie

Na de maaltijd begaf het voltallige gezelschap zich nog naar café GAST waar alvast plannen werden gesmeed voor een volgende editie. (MD)