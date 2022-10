Oud-Ardooienaar Freddy Tack krijgt erkenning in Nederland

Ardooie zendt zijn zonen uit. En één van die zonen die het als techneut gemaakt heeft, is onze oud-dorpsgenoot Freddy Tack. Freddy groeide op in het groot gezin van Camiel Tack en Ivonne Viaene. Hij vestigde zich in Oostende maar is hier nog steeds voor heel wat inwoners een bekend figuur.

Naar aanleiding van internationale erkenning in Nederland zochten we Freddy op. Hij mag zich voortaan de titel van Bachalaureus (BC) en Ingenieur (IR) toe-eigenen.

“Van 1 september 1968 tot 31 augustus 1983 was ik leraar technische vakken in de mechanica-afdeling van het VTI in Oostende. Aansluitend was ik tot eind 1988 technisch adviseur aan de eerste graad, onder meer belast met de opstart en de uitbouw van de schildersafdeling en de decoratieafdeling, het magazijnbeheer en de coördinatie van de lessenroosters en de examenroosters. In die jaren ben ik ook nog een tijd verbonden geweest aan de opleidingen bij Syntra Brugge, Veurne en Gent”, vertelt Tack.

Carrière

Na zijn periode in het VTI van Oostende vervulde Freddy verschillende functies. Hij was onder meer stafmedewerker bij de hoge raad voor het technisch- en beroepsonderwijs, en werkte als diensthoofd bij de voormalige dienst Europese Projecten van het Departement Onderwijs en Vorming. Later werd hij projectleider en staflid bij de dienst onderwijs, waar hij eveneens logistiek- en personeelsverantwoordelijke werd. Tot 2011 was hij verbonden aan het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de beroepsopleiding. Hij bleef nog lector aan de lerarenopleiding van het CVO en VTI in Brugge.

“Ik was ook jarenlang examinator bij de technische examencommissie van de voormalige BRT, bij het Vast Wervingssecretariaat en bij de regie der Luchtwegen. Meer dan 22 jaar was ik ook examinator bij de rijschoolinstructeurs in het departement Mobiliteit.” De oud-Ardooienaar is tot op vandaag nog steeds lid van de Vlaamse Onderwijsraad en van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

Levenslang leren

Freddy blikt nu terug op een loopbaan van ruim een halve eeuw, die van start ging in onze regio. Door permanente vorming in het avond- en weekendonderwijs behaalde hij 25 diploma’s in diverse richtingen, specialiteiten en niveaus. Om zijn jobs goed te kunnen invullen volgde hij vele jaren taalopleidingen, en dat opende voor hem vele deuren.

Het was de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uit Nederland die Freddy de titels toekende. “Nu ik met pensioen ben, zal ik deze titels niet verder uitvoeren. Maar ik wil toch een boodschap meegeven: het belang van levenslang leren is van onschatbare waarde.”