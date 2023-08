Opvallende wending in schooldossier Knokke-Heist: gemeentelijk onderwijs blijft behouden

De extra gemeenteraad van maandagavond in Knokke-Heist – waar opnieuw gestemd zou worden over de overname van het gemeentelijk onderwijs door GO! – gaat niet door. Het schepencollege besliste namelijk om het gemeentelijk onderwijs te behouden. En dat is opvallend, want er is al maandenlang protest en onrust rond het dossier.

Al vele decennia lang voorziet de gemeente Knokke-Heist kwalitatief basisonderwijs. Door de demografische evolutie daalt echter het totaal aantal leerlingen in Knokke-Heist, terwijl sommige schoolgebouwen verouderd zijn. Binnen dit breder debat werd nagedacht over de eventuele overdracht van het gemeentelijk onderwijs naar het gemeenschapsonderwijs (GO!), met garanties op vlak van logistiek, pedagogiek, eigenheid en personeel. Dit plan lokte discussie uit en de vele juridische procedures veroorzaakten onzekerheid en onrust bij ouders, leerkrachten, personeelsleden en kinderen.

Emotionele taferelen

De gemeenteraad besliste op 27 april om de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) over te dragen. Dat zorgde voor emotionele taferelen tijdens de zitting, waar honderden sympathisanten van het gemeentelijk onderwijs kwamen opdagen. Ook binnen de eigen meerderheid van Gemeentebelangen was er onenigheid. Uiteindelijk werd de overname met een nipte meerderheid goedgekeurd.

Vernietigd door gouverneur

Deze beslissing werd door de West-Vlaamse gouverneur evenwel vernietigd op 21 juli nadat er vijf klachten binnenliepen over de procedure. Enkel met een nieuwe gemeenteraadsbeslissing kon de overdracht doorgaan zoals gepland. En die stond ook gepland, tot maandagochtend. Het college van burgemeester en schepenen heeft na intern overleg maandag evenwel besloten om de beslissing over de overdracht niet opnieuw te agenderen, en heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad gevraagd om de extra samenkomst van maandagavond te annuleren.

Alle betrokken partijen en instanties worden geïnformeerd over het behoud van het gemeentelijke onderwijs. Op de gemeenteraad van 31 augustus zullen de raadsleden kennis nemen van het vernietigingsbesluit en het behoud van het gemeentelijk onderwijs. De beleidsploeg legt nu volop de focus op de vele positieve projecten die nog op stapel staan voor het einde van deze legislatuur.

Nieuw schooljaar

De basisscholen Het Anker en De Pluim worden de komende jaren verder door de gemeente als inrichtende macht bestuurd. Het gemeentebestuur doet er alles aan om de start van het schooljaar 2023-2024 rimpelloos te laten verlopen. De leerlingen, leerkrachten, personeelsleden en ouders van het gemeentelijke basisonderwijs in Knokke-Heist kunnen zo op een rustige manier aan het nieuwe schooljaar beginnen. (MM)