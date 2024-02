Opvallende ruildeal tussen stad en school in Zandvoorde: Kleutervilla voor Zano

Op Zandvoorde worden meerdere problemen opgelost dankzij een ruil van een schoolgebouw en de oude pastorie. De oude pastorie gaat naar de vrije basisschool Zano, het schoolgebouw wordt stadseigendom. Daardoor kan de school uitbreiden en alles centraliseren op één site aan de Kloosterstraat. Voor de jeugdbeweging KSA zijn er uitbreidingsmogelijkheden.

De stad Oostende en het vrij onderwijs ruilen gebouwen : het schoolgebouw in de Kasteelstraat (waarde 395.000 euro) en de voormalige pastorie in de Zandvoordedorpstraat (waarde 472.000 euro) worden geruild. Schepen voor stadsgebouwen Björn Anseeuw (N-VA) : “De overeenkomst houdt in dat de school nog maximaal vier jaar van het schoolgebouw kan gebruik maken. We zijn tevreden dat er een oplossing is.” En die komt er geen dag te vroeg, want de pastorie, met een flinke lap grond voor en achter het gebouw, stond al jaren leeg. In 2015 investeerde de stad nog 70.000 euro in het pand om het om te bouwen tot kinderopvang met onthaalouders. Maar dat was geen succes. De site was ook niet geschikt voor jeugdverenigingen

Welgekomen oplossing

“Onze school telt 204 leerlingen, verspreid over twee sites. In het hoofdgebouw in de Kloosterstraat zijn er 120 kinderen en op de site in de Kasteelstraat een 80-tal in het vierde, vijfde en zesde leerjaar”, duidt directeur Mieke Devisscher van de vrije basisschool Zano. “Er moeten meermaals verplaatsingen gebeuren van de Kasteelstraat naar de turnzaal en onze groep zit niet bij elkaar. Dat heeft ook wel wat financiële gevolgen, want kosten zoals verwarming, onderhoud of internet zijn veel hoger op twee sites.” De pastorie paalt aan de vestiging in de Kloosterstraat en er zijn verschillende doorgangen. “We zagen dat het gebouw al geruime tijd leeg stond en stapten naar het stadsbestuur. Dit is een mooie opportuniteit”, zegt Willy Vercruysse, secretaris van de scholengroep Zeebries met zes lagere scholen, waaronder Zano.

Kleutervilla

“De oude pastorie zal verbouwd en uitgebreid worden. Daar komen de administratieve diensten en kleuterklassen in het bestaande pand en met nieuwbouw. De grote tuin zal geïntegreerd worden in de school. We slopen de muur tussen de school en het terrein wordt groter”, zegt Willy Vercruysse. Dat zal op een periode van vijf jaar gebeuren; veel sneller dan andere schoolwerken, omdat het gebouw ondergebracht wordt in de vzw Schoolgebouwen Decanale Werken. Die kan sneller subsidie krijgen en de werken realiseren. Het schoolbestuur betaalt vervolgens een huur aan die vzw. Voor dat gebouw is er al een naam : de Kleutervilla. De achterliggende tuin biedt ruimte voor recreatie. Directeur Mieke Devisscher : “Na die werken verhuizen de kleuters en kunnen de klassen in het hoofdgebouw gebruikt worden voor het eerste tot zesde leerjaar. Alles wordt een grote schoolsite voor onze Zano-familie.”

Rijke geschiedenis

“Tot 1953 had Zandvoorde een volwaardige gemeenteschool. Meisjes en kleuters gingen naar de kloosterschool in de Kloosterstraat en jongens vanaf het derde leerjaar naar de gemeenteschool”, zegt wijkbewoner Erik Naert. “In 1961, na de tweede schoolstrijd, besliste het vrij onderwijs dat er een eigen school voor jongens moest komen. Die werd in 1968 gerealiseerd in de Kasteelstraat. In 1978 kwam er gemengd onderwijs en werden beide scholen samengevoegd : beide vestigingen bleven bestaan met elk hun leeftijdsgroep.” Dat straks alles op één site gecentraliseerd wordt, noemt ook Erik Naert een goede zaak. “De naam Zano is er trouwens gekomen toen alle lagere scholen van het vrije net een afkorting kregen. Die namen, zoals Lodo op de Konterdam en Zano op Zandvoorde, zijn intussen zo ingeburgerd dat die de definitieve schoolnamen en begrippen werden op de wijken.”

Toekomst Kasteelstraat

De stad houdt aan deze ruiloperatie een oud schoolgebouw en een grote site aan de Kasteelstraat over. “Deze locatie biedt mogelijkheden om de werking van het ontmoetingscentrum, de jeugdwerking en kinderopvang verder uit te bouwen”, zegt het stadsbestuur, dat garandeert dat er zeker nog vier jaar onderwijs zal zijn op de site. Er op de wijk blijkbaar nood aan extra ruimte. “De buitenruimte en lokalen zijn geschikt voor werking met grotere groepen. Denken we maar aan de KSA van Zandvoorde. Die moesten in het Kasteeltje al een deel van hun ruimtes afstaan”, zegt Jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V).