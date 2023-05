Oprichtster kinderopvang ’t Bolhoedje krijgt postume herdenkingsplaat en muurschildering

Op de plaats waar vroeger kinderopvang ‘t Bolhoedje was gevestigd in Roeselare, is een gerenoveerde muurschildering en een gedenkplaat voor Michelline Corijn-Bertrem ingehuldigd. De oprichtster van ‘t Bolhoedje stierf begin 2020. “Dit doet me echt iets. Het is mooi dat moeder zo’n erkenning krijgt”, aldus haar zoon Lex.

Michelline ‘Mietje’ Corijn-Bertrem zette zich jarenlang in voor het onderwijs in Roeselare. Zo voelde ze zich onder andere thuis in het Koninklijk Atheneum. “Moeder kwam op het idee om aan de school in de Hugo Verrieststraat een kinderopvang te koppelen en er ook een tewerkstellingsproject aan te verbinden. ’t Bolhoedje was geboren en zou 30 jaar lang een thuis zijn voor een zestigtal kinderen per dag”, aldus haar zoon Lex. In 2016 ging de opvang dicht.

Verrassing

’t Bolhoedje was van buiten af herkenbaar aan de muurschilderij, die als het ware als een reclamebord ouders met hun kinderen naar de kinderopvang lokte. Leerlingen van het MSKA namen de muurschildering recent onder handen.

Donderdagavond werd de muur officieel ingehuldigd. Zoon Lex wist niet dat er ook een gedenkplaat werd gemaakt ter ere van zijn moeder. “Ik was echt even mijn melk. Dit doet me echt wel iets. Het is mooi dat mijn moeder zo’n erkenning krijgt.”