Opnieuw zomerschool in Lichtervelde tijdens grote vakantie

Aan het lijstje ‘positieve zaken die uit corona zijn voortgekomen’, mogen we gerust de zomerschool toevoegen. Het project, dat naar aanleiding van de pandemie in 2021 in het leven werd geroepen en enorm positief werd onthaald, krijgt in de zomervakantie van 2022 een vervolg.

“In 2021 was er een duidelijke nood van leerlingen, ouders en grootouders om iets te doen aan de opgelopen leerachterstand, het leerverlies en de dalende motivatie bij de leerlingen na het herhaaldelijk sluiten en heropenen van de scholen”, legt drijvende kracht Herman Becue uit. “Zo werd Zomerschool . 21 opgericht. Nadien merkten we bij iedereen een groot enthousiasme, waardoor het idee ontstond om hier in 2022 mee verder te gaan. Voor alle duidelijkheid: we willen de kinderen niet gewoon ‘een beetje bezig houden’. Zomerschool . 22 heeft een zinvol herhalingsprogramma uitgewerkt voor de vier eerste leerjaren. Respectievelijk leerkracht en directeur op rust Ingrid Vandepoele en Johan Cool leggen vanuit hun ervaring en in samenspraak met de huidige zorgleerkrachten van De Valke, Het Beverbos en ‘t VLOT de lesinhoud vast.”

Waar er in 2021 nog op veilig gespeeld werd en slechts een beperkt aanbod werd voorzien, wordt de zomerschool in 2022 fors uitgebreid. “Zeven weken op rij organiseren twaalf enthousiaste, ervaren leerkrachten voor het eerste, tweede, derde én vierde leerjaar herhalingslessen taal en wiskunde in CC De Schouw”, aldus Herman Becue.

Nu inschrijven

“We focussen op die leerstof die essentieel is, die de basis vormt voor de start van het nieuwe schooljaar. Je zou graag goed voorbereid aan de start van het nieuwe schooljaar verschijnen? Je hebt het niet zo gemakkelijk met (een onderdeel van) taal en/of rekenen? Je beseft dat leerstof herhalen nooit kwaad kan? Je vindt het fijn om in een klein groepje les te volgen? Wat de reden ook moge zijn; iedereen is welkom!” De inschrijvingsperiode voor Zomerschool . 22 loopt nog tot midden juni via de deelnemende basisscholen.

Voor vragen kan je terecht bij coördinator Herman Becue viaherman.becue@gmail.com of telefonisch op 051 72 41 10 en in juli en augustus tijdens de lesmomenten via gsm op 0472 13 41 27.