Opnieuw vertraging voor nieuwe school ’t Saam in Diksmuide

De geplande nieuwe school van ’t Saam in de Cardijnlaan in Diksmuide zal nog niet voor morgen zijn. Nadat eerder buren bezwaar hadden ingediend tegen het project in de Cardijnlaan, heeft nu de verkavelaar zijn vergunningsaanvraag ingetrokken om op de site van ’t Saam Aloysius een woonproject te realiseren. Beide projecten zijn met elkaar verbonden.

In de Cardijnlaan is nu al een campus van ’t Saam. Het plan is dat campus Aloysius, nu gevestigd in de Wilgendijk, naar daar verhuist. Daarvoor moeten de huidige schoolgebouwen in de Cardijnlaan gedeeltelijk afgebroken worden en komen er ook nieuwe gebouwen.

Projectvergadering

Tegen die nieuwbouw protesteert de buurt. De tegenargumenten gaan vooral over de ligging op een industrieterrein. “Op 20 juni vindt een projectvergadering plaats met alle betrokken partijen”, geeft technisch directeur van ’t Saam Tommy Es een update.

“Hopelijk komen we daar tot een besluit zodat we een nieuwe aanvraag kunnen indienen. In de aanloop naar dat overleg hebben we nog een alternatievenonderzoek gevoerd en de locatie in de Cardijnlaan blijkt de enige haalbare, zowel financieel als op gebied van ruimtelijke ordening.”

Overleg met buurt

Een nieuwe school bouwen duurt drie jaar. Tot zolang die er niet is, blijft campus Aloysius open. “Nee, de leerlingen zullen niet plots zonder school zitten”, verzekert Es. “Een verkavelaar had een vergunning ingediend om daar 91 wooneenheden te realiseren. Het stadsbestuur keurde dat goed waarop een paar buren naar de provincie zijn gestapt. De verkavelaar heeft de uitspraak niet afgewacht en trok zijn aanvraag in. Vermoedelijk zal die nu eerst met de buurt in overleg gaan.”

In 2019 al kreeg ’t Saam de nodige subsidies voor zijn nieuwbouw. “Die dreigen we door de vertraging niet kwijt te spelen. Het enige euvel is wel dat die subsidies niet geïndexeerd zijn en de prijzen van bouwmaterialen wel gigantisch zijn gestegen”, besluit Es. (GUS)