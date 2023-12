Opnieuw oud-leerlingendag in Sint-Adreasinstituut

Na drie jaar onderbreking door corona en de sloping van de gebouwen aan de Garenmarkt werden de oud-leerlingen van de humaniora-afdeling van het Sint-Andreasinstituut opnieuw uitgenodigd voor de 37ste editie van de oud-leerlingendag. Voor de eerste keer had de reünie plaats in het nieuwe gebouw in de Jakobinessenstraat. Het werd een aangenaam weerzien met vele klas- en jaargenoten. Naast de jongste oud-leerlingen waren ook de oud-leerlingen afgestudeerd in de jaren eindigend op 3 en 8 uitgenodigd. Op de foto zitten een groep oud-leerlingen die afstudeerden in 1963. Rechtstaand poseert fier de ‘gouden’ lichting van 1973 die in de bloemetjes werd gezet. Bovenaan rechts directeur Heidi Vierstraete en zittend oud-leraar Luk Lazeure, bezieler van de oud-leerlingendag. (PDC)