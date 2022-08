Zomerinitiatief ‘Babbel’ is communicatiebad voor kinderen in Wevelgem

‘Babbel’ is een onderdeel van de werking van het Huis van het Kind in Wevelgem. Nele Dedeurwaerder, Bieke Vanfleteren en Jana Durnez coördineren het project. “Voor kinderen met een stuk taalachterstand is de zomervakantie soms een stuk te lang. Als er thuis niet zoveel Nederlands gepraat wordt, verleren ze een stuk hun kennis.”

“Het woord zegt het zelf: Babbel”, vertelt Jana. “We bieden de kinderen op een speelse manier kansen om zoveel mogelijk te babbelen. We gaan ook regelmatig op stap: naar de bibliotheek, het zwembad, de sporthal, het park. Zo leren ze in één klap Wevelgem kennen”, legt Jana uit. “Het aanbod staat open voor kinderen die schoollopen in het kleuter- en basisonderwijs in Wevelgem. We werken samen met de scholen en het project is bedoeld voor anderstalige nieuwkomers en kinderen die nood hebben aan taalstimulering.”

“Babbel gaat door de laatste twee weken van augustus tijdens de voormiddag. We werken samen met de speelpleinwerking Haasje Over, waar de kinderen in de namiddag naartoe kunnen. Dit is voor vele gezinnen een prima systeem. Zo leren ze de speelpleinwerking kennen en het aanbod van de dienst Vrije Tijd”, weet Jana.

Vrijwilligers

Geen projecten zonder de broodnodige vrijwilligers. Laurien, Margot, Cleo, Gieske en Anouk begeleiden de babbelnamiddagen al twee tot drie jaar. Ze zijn unaniem over hun motivatie: kinderen onderdompelen in het Nederlands met speelse insteken en dagdagelijkse gespreksonderwerpen. Ook de deelnemers zijn enthousiast. Zo is er Ayron die thuis vooral Frans praat. “Hier verbetert zijn Nederlands en zo verloopt de aanpassing in school sneller. Mooi initiatief”, vertelt papa Eduard. Ook andere kinderen praten gemakkelijker met vriendjes, leren met een open geest te kijken en komen maar al te graag naar de babbelmomenten.

Kleine groepen

Els Anckaert werkt in het onderwijs met anderstalige nieuwkomers. Zij is er voor het derde jaar bij. “Ik neem de kinderen apart die daar het meest nood aan hebben. Vandaag gaan we prenten uit tijdschriften scheuren van lichaamsdelen en daar gaan we spelend mee aan de slag. Het is duidelijk dat dit project een meerwaarde heeft als voorbereiding op één september. Door in kleine groepen te werken, komt iedereen aan bod.”

De organisatie weet ons nog te vertellen dat Babbel volgend jaar zeker een verlengstuk krijgt.