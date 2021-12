Zeepreventorium breidt onderwijsaanbod type 5 uit

De GO! Basisschool voor buitengewoon onderwijs Aan Zee (BAZ) biedt type 5-onderwijs aan in het Zeepreventorium in De Haan en op de dienst voor neuropsychiatrie van twee ziekenhuizen. Het Zeelyceum, de secundaire school van het Zeepreventorium, doet hetzelfde in drie ziekenhuizen. Beide scholen kregen de erkenning om deze expertise verder uit te breiden.

Sommige kinderen kunnen door medische, psychiatrische of residentiële opvang/begeleiding niet voltijds in een school aanwezig zijn. Voor hen is er type 5-onderwijs. In De Haan bieden BAZ en het Zeelyceum, twee scholen van scholengroep!mpact, dit aan. De voorbije jaren kwam ook vanuit ziekenhuizen de vraag om onderwijs te verstrekken. Er werd reeds samengewerkt met het AZ Sint-Lucas (Brugge) en De Korbeel (Kortrijk), en daar komen nu AZ Delta (Roeselare) en het Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper) bij. Zo vallen kinderen die opgenomen worden niet meer uit de boot.

Golf van expertise, enthousiasme en kwaliteit

“Er is door de jaren heen al heel wat knowhow opgebouwd in deze scholen, en we willen die kennis nu graag verder delen”, zegt Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur bij de scholengroep. Het samenwerkingsproject kreeg de naam WAVE. “Een golf van expertise, enthousiasme en kwaliteit vertrekt van de kust naar het binnenland”, klinkt het.

De ambities reiken overigens nog verder. Zo wil de scholengroep het type 5-onderwijs ook uitbreiden naar voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg. Burgemeester Wilfried Vandaele klinkt alvast opgetogen. “Ik ben blij dat onze gemeente de draaischijf wordt voor deze belangrijke vorm van onderwijs, op maat van kwetsbare kinderen. Voortbouwend op de naam en faam van het Zeepreventorium, bekend tot ver buiten de gemeentegrenzen, zet dit initiatief De Haan niet alleen extra op de kaart, maar versterkt het ook de werkgelegenheid in onze gemeente.”