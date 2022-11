Wonderkind Laurent (12) gaat doctoreren in Duitsland

Laurent Simons, het wonderkind uit Oostende dat in juli op zijn twaalfde al zijn masterdiploma fysica behaalde, gaat nu ook doctoreren. Dat melden de Mediahuiskranten.

In juli maakten de ouders van Laurent Simons, ook wel de ‘Oostendse Einstein’ genoemd, bekend dat hun zoon op zijn twaalfde al zijn masterdiploma in de fysica behaalde. In amper twee jaar, in plaats van de ‘gewone’ vier jaar, had de jongen het diploma op zak en slaagde met grootste onderscheiding. Toen al was duidelijk dat de academische carrière van Laurent er nog niet op zat maar waar zijn toekomst lag, was nog onduidelijk.

Nu blijkt dat de jongen gaat doctoreren aan het vermaarde Max Planck-instituut in Duitsland. Eerder liep Laurent daar ook al stage. Waar het doctoraat precies over zal gaan, is nog niet bekend. “Het wordt een combinatie van chemie, geneeskunde en fysica en hij zal dagelijks in labo’s zitten”, laat Laurents vader optekenen in Het Nieuwsblad. Het uiteindelijke doel van Laurent is wél duidelijk. “Ik wil de sleutel tot onsterfelijkheid vinden, zo kan ik mijn oma en opa een nieuw hart geven”, verklaarde de jongen eerder in een interview met deze krant.