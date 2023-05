Wim Lybaert zorgt voor meer inschrijvingen bij Maritiem Instituut Mercator

De documentairereeks Een jaar op zee (VRT) met Wim Lybaert zorgt in het Maritiem Instituut Mercator voor meer belangstelling voor de opleidingen. “We kregen veel vragen uit het binnenland”, luidt het. Maar er is ook kritiek te horen : de link met het onderwijs werd niet gemaakt.

De voorbije weken werd de reeks een jaar op zee, waarbij Wim Lybaert inscheept en ondergedompeld wordt in het leven aan boord en kennis maakt met de visserij, druk bekeken. “Het is een heel mooi programma, dat de visserij prachtig in beeld brengt en vooral toont dat er aan het visje op het bord heel veel en hard labeur voorafgaat. Goed voor de bewustwording bij het brede publiek”, zegt waarnemend directeur Wouter Stevens van het Maritiem Instituut Mercator. En de kijkcijfers resulteren in een grotere belangstelling voor het maritiem onderwijs.

Meer inschrijvingen

“Op onze opendeurdag merkten we meer belangstelling voor de maritieme opleidingen. Opvallend meer mensen uit het binnenland hadden daar belangstelling voor. En er werd ook vaak verwezen naar het tv-programma.” Er zijn 130 leerlingen en nu al werden elf nieuwe inschrijven genoteerd. “De jongeren met interesse zijn opvallend jonger en al van in het vierde en vijfde leerjaar van de lagere school is er belangstelling.”

Wouter Stevens benadrukt dat er geen exclusieve vissersopleiding is op zijn school : “Visserij is maar een deel van onze opleiding, dat door ongeveer een derde van de leerlingen gevolgd wordt. De eerste graad is algemeen en we lichten er via het STEM-onderwijs de vakken uit die meer gericht zijn op het maritieme. In de tweede graad is er de opdeling naar doorstroom/nautische wetenschappen, techniek dek/motoren of in de B-stroom zeevisserij/zeevaart.”

Puntje van kritiek

“We hebben het opleidingsschip De Broodwinner ter beschikking gesteld voor opnames, maar ik weet niet of die ook effectief in de uitzending zitten”, luidt het. “De reeks is een mooie promotie voor de visserij. Er is in één van de laatste afleveringen te horen dat er nood is aan arbeidskrachten en gekwalificeerd personeel voor de visserij. Dat bevestigen we ook. Spijtig dat het programma dan niet de link maakte met het maritiem onderwijs en onze school. Al was het maar in de aftiteling. Dat had meer effect kunnen hebben voor het onderwijs en de visserij.” (EFO)

Meer info over het Maritiem Instituut Mercator op www.maritiemonderwijs.be.