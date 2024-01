West-Vlaamse studente heeft opvallende droom: Zoë (20) wil… een raket lanceren

Bij het begin van een nieuw jaar maakt iedereen wel eens goeie voornemens maar wat informaticastudente Zoë Lorrez (20) uit Waregem van plan is in 2024 tart toch alle verbeelding. Samen met een twintigtal andere studenten van de UGent bouwt Zoë aan een raket. “In de herfst willen we een eerste test doen.”

Niet alle studentenverenigingen draaien rond cantussen of lintjes. Met AnTARES richtte de Waregemse studente informatica Zoë Lorrez een studentenvereniging op met een bijzonder doel. “We willen deelnemen aan de Europese Rocket Challenge in Portugal. Dat is een wedstrijd waarbij teams van allerlei Europese universiteiten een zelfgebouwde raket proberen te lanceren”, legt Zoë Lorrez uit.

AnTARES is in België de eerste studentenvereniging die zich toespitst op het bouwen van raketten. “Ik heb altijd al interesse gehad in de ruimte. Vorig jaar ben ik een paar keer gaan kijken naar de lancering van raketten, vanuit de sterrenwacht Armand Pien in Gent. Ik vond dat zo interessant dat ik besloot om daar ook iets rond te doen. Zo kwam ik bij de Rocket Challenge terecht en besloot ik om een vereniging op te richten”, zegt Zoë.

Robotmaaier

De appel valt niet zo ver van de boom, want Zoë is de dochter van Wesley Lorrez. Die maakt met zijn bedrijf EEVE vanuit Waregem volledig door artificiële intelligentie gestuurde robotten, die zowel je gras maaien, je onkruid verwijderen als een oogje in het zeil houden. Filmpjes waarbij de Willow-robot een biertje uitschenkt zonder een druppel te morsen, gingen de voorbije jaren al viraal. “Het helpt inderdaad wel dat ook mijn vader creatief en ondernemend bezig is. Door op te groeien met dat voorbeeld, ben ik ook gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan”, zegt Zoë.

Software

Ze kan daarvoor rekenen op een team van 25 studenten van de UGent. “Het zijn allemaal bijzonder getalenteerde mensen uit diverse takken, van informatica over fysica tot burgerlijke en industriële ingenieurs. Iedereen kan vanuit zijn of haar vakgebied wel iets bijdragen. Ook vanuit de UGent krijgen we de nodige ondersteuning. Ik zou me graag zelf over de software buigen, maar voorlopig ben ik aan de slag als teamleader. Ik moet ervoor zorgen dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen en de vele vergaderingen in goede banen leiden”, klinkt het.

3.000 meter

Aan één cruciaal item ontbreekt het de vereniging nog. “We zoeken nog een testlocatie. In de herfst van dit jaar willen we sowieso een eerste test doen. We zijn daarvoor in overleg met de overheid omdat we graag een beroep zouden doen op een militair domein. Onze raket moet namelijk een behoorlijke hoogte halen. Er is een competitie tot 9.000 meter, maar wij doen mee aan de competitie tot 3.000 meter. Het luchtruim moet dus vrij zijn en er moet ook voldoende open ruimte zijn. We willen zeker niet dat onze raket neerstort op een huis. Al werken we ook nog hard aan een parachutesysteem voor een zachte landing, al weet je nooit”, lacht Zoë.